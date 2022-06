El mundo no está preparado para nuevas pandemias, dice jefe de la OMS

Ginebra (Suiza), 20 jun (Sputnik).- El mundo no estará preparado en caso de una nueva pandemia, declaró este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa en Yakarta, donde se celebrará una reunión de ministros de Salud del G20.



«Debemos considerar las lecciones que aprendimos de esta pandemia y asegurarnos de estar cumpliendo con las recomendaciones de preparar el mundo (para las pandemias). Estamos en medio de la pandemia. El mundo no está listo. Si ocurre otro virus, empezará una nueva pandemia, y aún no estaremos listos», dijo en una rueda de prensa transmitida en las redes sociales de la entidad.



Ghebreyesus también resaltó la importancia de cumplir plenamente con las recomendaciones para luchar contra el coronavirus.



«Debemos actuar muy rápido para realizar las recomendaciones en cada país y entonces prevendremos la próxima pandemia», agregó.



Desde el 11 de marzo de 2020, la OMS califica como pandemia la enfermedad covid-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez a finales de 2019. (Sputnik)