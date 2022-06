Presidente Chaves ya no nombrará embajador en Nicaragua

El presidente Chaves se ha retractado, ¿será que ahora si considera que estamos en guerra con Nicaragua?

El presidente Rodrigo Chaves, siendo presidente electo, abrió la posibilidad de restaurar las relaciones diplomáticas con Nicaragua y nombrar un embajador en ese país. Hizo un razonamiento que me pareció muy congruente: “Por qué no vamos a nombrar embajador si no estamos en guerra”!!

Aunque se dice que aun en guerra, nunca deben cerrarse los canales diplomáticos. Pero nos anuncian que el presidente cambió de idea. Era muy previsible que se viera presionado por poderes fácticos de la derecha extrema (porque no me imagino a un izquierdista haciéndolo). Ha tomado como argumento dos hechos:

1- Que el gobierno de Nicaragua no recibió una comisión de la OEA, se le olvida a nuestro presidente que de facto Nicaragua ya no forma parte de la OEA, aunque no hayan transcurrido los dos años de trámite, la oficina de la OEA en Nicaragua fue cerrada y se convertirá el edificio en el “Museo de la infamia”.

2- El permiso a tropas rusas para casos de ayuda humanitaria y emergencia, (extensivo a varios países, incluido Estados Unidos) hecho por el cual nuestro presidente vislumbra una invasión rusa inminente a Costa Rica como en Ucrania.

Se le olvida a don Rodrigo Chaves que la Asamblea Legislativa de Costa Rica acaba de aprobar permisos semejantes a las fuerzas armadas de Estados Unidos con la sola y digna oposición del Frente Amplio.

Como dije hace algunos días, están haciendo una tormenta en un vaso de agua, pero ahora queda claro que el objetivo era tener argumentos para desdecirse de sus palabras cuando era presidente electo.

Una persona manifestó que Costa Rica no tiene definida una política internacional, le respondí que sí la tiene, es continuación de la que siempre aplicaron el PLN, PUSC y PAC, de total subordinación al Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En Costa Rica la política internacional nunca ha ocupado lugar importante en el los programas de gobierno de los partidos y tampoco en las campañas electorales o en los debates entre candidatos.

Por mi parte considero que las relaciones exteriores y una política claramente definida, es al menos un 50% del desempeño de un gobierno y refleja claramente lo que es y lo que no es. Para algunos esa política internacional está escrita en piedra, no merece ni debe cuestionarse siquiera.

(*) Juan Féliz Montero es Educador Jubilado.