Presidente electo de Colombia dialogó con Antony Blinken

Bogotá, 20 jun (Prensa Latina) El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, confirmó hoy que conversó vía telefónica con el secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken.

«Me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente», aseguró Petro por medio de su cuenta en Twitter.

Anoche, en su discurso tras conocer su victoria y de su compañera de fórmula, Francia Márquez, Petro, propuso a Estados Unidos y toda América Latina construir un diálogo en torno a la transición energética ante el cambio climático que sufre la humanidad y la región.

Manifestó que la prioridad de la política diplomática de su gobierno es que Colombia se coloque al frente en el mundo de la lucha contra el cambio climático.

Aseguró en su discurso ante miles de personas en el coliseo Movistar Arena en esta capital, que, de acuerdo con la ciencia, «como especie humana podemos perecer en el corto plazo, que la vida en esta tierra hermosa puede perecer en el corto plazo.»

Recalcó que las dinámicas de acumulación, un mercado desaforado, unos deseos de codicia y ganancia desaforadas, un proceso de consumo desaforado, están a punto de acabar con las bases mismas de la existencia y se impone establecer un diálogo continental.

«Creo que hoy sí podemos proponer sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación, en toda la diversidad que es América», recalcó.

En su opinión, llegó el momento de sentarse con el gobierno de los Estados Unidos y hablar, dialogar sobre lo que significa el hecho de que en todo este continente americano que compartimos, allá se emita, como en casi ningún otro país, gases de efecto invernadero y aquí los absorbemos a partir de nuestra selva amazónica.

«Si allá se emite y aquí absorbemos por qué no dialogamos, por qué no establecemos otra manera de entendernos, por qué no dejar de emitir más allá y por qué no ayudarnos aquí a que las esponjas de la absorción de los gases de la muerte, de la humanidad puedan ser más eficaces», expresó.