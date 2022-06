México le pedirá a EEUU atender caso de Assange y reitera ofrecimiento de asilo

Ciudad de México, 21 jun (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que en su próxima reunión con su homólogo de EEUU, Joe Biden, le pedirá que intervenga en el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y reiteró el ofrecimiento de dar asilo político al ciberactivista.



«Quiero plantear que voy a pedir al presidente Biden que se atienda esta asunto, estoy consciente que va en contra de grupos duros, severos, que hay en EEUU, como en todos los países, pero también debe de prevalecer el humanismo», informó el mandatario en una conferencia de prensa.



El 17 de junio, la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, aprobó la extradición de Assange a EEUU.



Assange tiene 14 días para apelar la decisión y su equipo legal dijo que lo hará.



El presidente dijo que México «le abre las puertas a Assange en caso de que se resuelva liberarlo».



«Hay mecanismos para hacerlo, cuando le escribí al presidente Donald Trump (2017-2021) recuerdo que estaba por terminar su mandato y de conformidad con las leyes de EEUU tienen esa facultad, los presidentes, para emitir decretos para liberar a presos, para indultar, es una facultad de los presidentes», agregó.



En enero, López Obrador dio a conocer una misiva de diciembre de 2020, en la cual le pidió a Trump otorgar un «indulto» a Assange, en tanto México le daría asilo con la garantía de que esto no implicara una amenaza a EEUU.



El 22 de abril, el abogado de Assange en Ecuador, Carlos Poveda, dijo a la Agencia Sputnik que es «casi imposible» que México asile al ciberactivista.



Poveda señaló que una de las principales dificultades para que México otorgue el asilo es que Assange se encuentra detenido en Londres, por lo cual se tendría que buscar alguna estrategia diplomática o territorial.



«Lo que se podría hacer es brindarle un cargo diplomático. Al ser un diplomático, sos un funcionario público, por lo que eso te da un plus de seguridad mejor. Pero se necesita un salvoconducto que Inglaterra no se lo daría. Entonces, el problema es cómo Assange sale de la cárcel a la sede diplomática. No le van a otorgar el salvoconducto», agregó.



Assange permaneció en la embajada de Ecuador en Londres por temor a ser extraditado, desde junio de 2012 hasta el 11 de abril de 2019, cuando fue detenido a petición de EEUU, y desde ese momento se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh, al sur de Londres.



EEUU reclamó la extradición de Assange para juzgarlo por 17 presuntos delitos en violación de la ley de espionaje de 1917 y uno de intromisión informática.



Las imputaciones, que se penalizan con hasta 175 años de prisión, se relacionan con el acceso y la publicación de partes militares de Irak y Afganistán, sobre la base de Guantánamo e informes diplomáticos, que develan supuestos crímenes de guerra y otros abusos de oficiales y autoridades estadounidenses. (Sputnik)