Partidos y organizaciones de Haití se oponen a renovación de misión de la ONU

Puerto Príncipe, 22 jun (Sputnik). – El partido haitiano Pitit Dessalines (izquierda) expresó su oposición a una posible renovación de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH), luego de que más de una veintena de organizaciones sociopolíticas también rechazaron la extensión de la misión política en el país caribeño.



«Pitit Dessalin apoya sin reservas las acciones de las organizaciones sociopolíticas y los sindicatos para oponerse a la renovación del mandato de la BINUH», dijo el líder del partido, Moïse Jean Charles, en un comunicado, en el que opinó que la situación del país no mejoró con la presencia del organismo.



Según el político, exsenador y excandidato presidencial, la BINUH no respeta su misión en Haití, al contrario, «federó públicamente a las bandas armadas, sin jamás dirigir una nota de pésame a las víctimas».



Con anterioridad, una veintena de organizaciones sociopolíticas, entre las que figura la Plataforma Haitiana para el Desarrollo Alternativo, Fuerza de Resistencia o la Confederación Nacional de Trabajadores Haitianos, manifestaron su resistencia a la aprobación de la extensión de la misión política de la ONU, al señalar que en 18 años no lograron su objetivo de estabilizar el país.



«Haití es considerado como el país con el mayor índice de secuestros per cápita del mundo. ¿Es concebible que el país así catalogado haya estado bajo la supervisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante 18 años?», cuestionaron en una carta conjunta, y reiteraron que la Binuh es la instigadora de una «federación de bandas armadas con prácticas terroristas en todo el país donde el secuestro se ha vuelto cotidiano».



La semana pasada ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general del organismo mundial, António Guterres, pidió la prórroga del mandato de la misión política por un período de 12 meses, además de fortalecer la misión política especializada y ampliar sus responsabilidades para ayudar a Haití a salir de su actual crisis.



La solicitud de Guterres tuvo lugar luego de que la representante especial de la ONU para Haití, Helen La Lime, esbozara un oscuro panorama de inseguridad con el aumento de los secuestros y homicidios dolosos, además de vacío institucional por la falta de un Parlamento funcional y de un Gobierno legítimo en la isla caribeña.