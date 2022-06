Presidente chileno saluda a pueblos indígenas en su día y promete trabajo en conjunto

Santiago, 21 jun (Sputnik).- El presidente chileno, Gabriel Boric, saludó este martes a los pueblos indígenas en la conmemoración del día nacional que los reconoce y manifestó que desea trabajar en conjunto, según el video que difundió en su cuenta de Twitter.



«En este comienzo de nuevo ciclo les deseo a todos los pueblos indígenas que habitan Chile un año de prosperidad. Como Gobierno estamos disponibles para trabajar en conjunto por esta nueva forma de entendernos», tuiteó el mandatario.



El Día Nacional de los Pueblos Indígenas se conmemora todos los 21 de junio, cuando se produce el solsticio de invierno, momento en que el Polo Norte se encuentra más inclinado hacia el Sol que durante cualquier otro día del año.



«El Wüñol Tripantu, el Inti Raymi, el Machaq Mara. En ese momento en que la tierra se encuentra más distante del Sol y, por lo tanto, comienza un nuevo ciclo», refirió Boric.



Así, el presidente deseó a los pueblos originarios que habitan «el territorio que ahora llamamos Chile» un «año de prosperidad, que sea ubérrimo, de encuentro».



«Estoy consciente de que estamos en deuda y que no basta solo con los reconocimientos simbólicos, que son importantes, el poder reconocer que hay otras culturas, que hay otras formas de aproximarse a la verdad (…), pero que también desde el Estado es necesario tener gestos sustantivos que no solamente mejoren su calidad de vida, sino que den cuenta de lo que significa ser otra cultura», sostuvo.



Según el Censo de Población y Vivienda realizado en 2017 en Chile, un total de 2.185.792 personas declaró pertenecer a un pueblo originario, cifra que corresponde al 12,8 por ciento de la población efectivamente censada; sin embargo, es el único país de América Latina cuya Constitución no reconoce a los pueblos indígenas.



En este país sudamericano existen 10 pueblos indígenas; el más grande es el Mapuche (84 por ciento del total), seguido por el Aymara, Diaguita, Atacameño y el Quechua. (Sputnik)