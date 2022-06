Rusia refuta haber sido contactada en relación con estadounidenses capturados en Ucrania

Washington, 22 jun (Sputnik).- La embajada rusa en EEUU no recibió solicitud alguna por parte de Washington sobre el destino de los combatientes estadounidenses detenidos en Ucrania, dijo el jefe de la misión diplomática rusa en EEUU, Anatoli Antónov,



«No nos contactaron a la embajada. No confirmo recibir tal solicitud por parte de los estadounidenses», declaró ante la prensa.



La víspera, el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, informó que Washington ha estado en contacto directo con las autoridades rusas sobre los estadounidenses capturados en Ucrania, pero no ha recibido una respuesta oficial.



Agregó que también han estado en contacto con las autoridades ucranianas, así como con las familias de los estadounidenses que han sido reportados como desaparecidos.



Price dijo también que el derecho internacional exige que todos los capturados en el campo de batalla sean tratados con humanidad.



La semana pasada medios de comunicación informaron que los ciudadanos estadounidenses Alexander Drueke, de 39 años, y Andy Huynh, de 27, fueron capturados por las fuerzas rusas cerca de Járkov.



Varios medios afirman que los dos estadounidenses que habían ido a Ucrania para luchar contra Rusia son un veterano del Ejército y un veterano del Cuerpo de Infantería de la Marina, respectivamente. (Sputnik)