Ucrania recibió obuses alemanes Ph2000, dice el ministro de Defensa

Moscú, 21 jun (Sputnik). – El ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, comunicó este martes que los militares ucranianos recibieron obuses alemanes Ph2000.



«Ya tenemos los obuses Panzerhaubitze 2000 con las dotaciones ucranianas capacitadas… Hemos recibido ya las piezas M777, FH70, M109, AHS Krab y Caesar de 155 milímetros, y ahora a este ‘club de los mejores’ se ha unido Ph2000», escribió Réznikov en su cuenta de Facebook (red social prohibida en Rusia).



Este martes, el Gobierno ucraniano publicó la lista de ayuda militar ya entregada a Ucrania y la lista de equipos bélicos que piensa entregar Berlín en un futuro.



Esa lista incluye 30 sistemas antiaéreos autopropulsados Gepard, 3 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Mars, varios sistemas de misiles antiaéreos IRIS-T y 54 vehículos de combate de infantería M113, que se enviarán desde Dinamarca con el financiamiento de Alemania.



También figuran en la lista 7 obuses Pzh2000, 32 drones de reconocimiento, aparatos antidrones, 5.000 cascos y 10.000 proyectiles de artillería, entre otros.



Ucrania ha pedido reiteradamente a Occidente que le envié más armas. Varios países las están administrando, pero Kiev sigue descontento. En particular, no deja de criticar a Alemania por demorar las entregas. Además, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, declaró que Ucrania necesita todo el armamento que pide, y no el que le están suministrando. (Sputnik)