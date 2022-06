Atención Médica en medio del Hackeo

Estoy en medio de un tratamiento de leucemia que no puede interrumpirse. Ayer fui a mi cita con el hemátologo oncológo en el Hospital México y después recibí el cuarto tratamiento intravenoso.

En anticipación hice los exámenes de laboratorio tres días antes en vez de lo usual, un día antes. Los recibí impresos en una hoja de papel pues se las ingeniaron para conectar sus datos a una impresora ya que no puede descargarse en el EDUS.

Normalmente el paciente pone sus datos en una terminal electrónica como en los bancos y de ahí se envían a la secretaria que los pasa al consultorio donde se toman signos vitales y a una pantalla que llama a los pacientes para ir al consultorio del médico.

Esta vez, una voluntaria pasaba los pacientes de cinco en cinco, en la oficina había un expediente de papel en blanco pues todos mis datos están en el expediente electrónico. Me imprimieron a mano una orden para signos vitales, cuando los tomaron los anotaron en el expediente y el médico llamaba personalmente a cada paciente. El proceso tardó el mismo tiempo que en citas previas.

La visita con el médico fue sin problemas aunque él no tenía exámenes de laboratorio previos y me preguntó si los recordaba. Por eso es importante que los pacientes lleven los datos que recuerden, los tratamientos que están recibiendo, etc.

El proceso en la Sección de Quimioterapia, todo manual, se hizo siguiendo los protocolos de seguridad y calidad y con la eficiencia habitual de su personal.

El hackeo ha producido problemas enormes pero la iniciativa, y el gran esfuerzo de los funcionarios los ha hecho menores.

(*) Dr. Rodrigo Cabezas es Médico