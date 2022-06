Ecuador y la «burbuja» que aísla a los políticos del pueblo

Mesa Américas, 23 jun (Sputnik).- Durante los últimos años se ha dado una constante en Ecuador: el clamor de los pueblos indígenas ha significado un fuerte cuestionamiento a las políticas del Gobierno de turno.



No importa la ideología ni quién sea el presidente, la realidad es que en las últimas tres administraciones han existido grandes enfrentamientos entre el Gobierno y los pueblos originarios. Este hecho, más que un conflicto, podría ser un patrón de problema para el Estado ecuatoriano y su clase dirigente, ya que no importa quién esté al frente de la presidencia, el conflicto siempre aparece y a medida que pasan los años, su intensidad cada vez es mayor.



El asambleísta por el Movimiento Pachakutik (brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie), José Celestino Chumpi, y el doctor en estudios internacionales y licenciado en Ciencias Políticas, Lester Cabrera, dijeron a la Agencia Sputnik que este problema se debe a que el Gobierno vive en una «burbuja», ya que ignora cómo vive la ciudadanía.



«El conflicto sucede porque la clase política está desconectada del pueblo. (…) Esta desconexión es un problema estructural del Estado, porque hasta aquí no ha habido ningún Gobierno que haya emergido de la necesidad del pueblo. Todas las autoridades han sido gobernantes que han venido de la clase alta», afirmó Chumpi.



Por su parte, Cabrera aseguró que lo que más se le critica al Ejecutivo «es que vive en una burbuja», que al Gobierno «le falta conocimiento de lo que se vive en la calle».



«Eso es lo que más se le ha reclamado. En la actualidad, lo que está haciendo (el Gobierno) es dar señales equivocadas con respecto al conflicto, lo que ha hecho que siga escalando aún más», agregó, en referencia a las movilizaciones que se registran desde hace varios días en el país.



El miércoles se cumplieron diez días de protestas encabezadas por la Conaie. En este contexto, el presidente Guillermo Lasso extendió por 30 días el estado de excepción decretado el lunes en seis provincias, medida que incluye restricciones de libertad de asociación y reunión, movilidad y tránsito.



La Conaie presentó un reclamo de diez puntos, que incluye demandas como el congelamiento del precio de los combustibles, la adopción de un subsidio agrícola y el rechazo a tratados de libre comercio que «destruyen la producción nacional».



Lasso dijo el lunes que las manifestaciones excedieron los estándares de la protesta pacífica.



El problema



Chumpi consideró que todas las autoridades, empezando por el presidente de la República, tienen que atender las demandas de la ciudadanía para que no ocurran este tipo de conflictos.



«La parte medular para frenar cualquier tipo de conflicto es primero escuchando a los ciudadanos y dando atención a las demandas que requiere la ciudadanía. La diferencia está aquí cuando uno proviene del pueblo, pero cuando no pasa así y no se conoce lo que viven las amas de casa, los campesinos, los que viven en la selva, donde no se tiene el dinero, no se ve la necesidad de atender las demandas de los ciudadanos», reflexionó.



Sostuvo que Lasso se está «cerrando» a lo que exige la Conaie, lo que muestra una «desconexión total» entre el pueblo y las autoridades.



Entre indígenas y el Ejecutivo hay señalamientos cruzados: mientras el Gobierno acusa a los pueblos originarios de querer derrocar al presidente y romper el orden constitucional, la Conaie sostiene que desde el Estado no se quiere dialogar y se intenta imponer su posición por medio de la «fuerza letal y de las balas».



Crisis de confianza



Cabrera dijo que la relación entre el Gobierno y la Conaie es de una «crisis de confianza» motivada por lo que sucedió luego de las protestas de 2019, donde los indígenas, luego de 12 días de movilizaciones, consiguieron que se frenara, en parte, una medida que incrementaba el precio de los combustibles.



Esas jornadas de protesta dejaron diez personas fallecidas y millonarias pérdidas económicas, mientras que se registraron una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación



«Si bien la Conaie presentó esto como un triunfo, lo que sucedió posteriormente fue un triunfo bastante genérico y pírrico, porque una vez que bajó la intensidad del conflicto, en el Gobierno de (Lenín) Moreno (2017-2021) no se cumplió del todo con lo que se había pactado. Desde esos años, la relación Gobierno-Conaie está fragmentada por una crisis de confianza», expresó.



Volver a reconstruir esos canales de confianza va a «ser muy complejo», por lo que un eventual triunfo de la Conaie en estas protestas, no implicará que esta confianza sea restituida, advirtió. (Sputnik)