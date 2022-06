Ministerio de Salud de Colombia pide a ciudadanos seguir vacunándose contra el covid-19

Bogotá, 23 jun (Sputnik).- El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, pidió el miércoles a los colombianos que continúen con la vacunación contra el covid-19 y completen todas las dosis para seguir protegiéndose contra la enfermedad.



«La vacunación y la pandemia continúan, por tanto, el llamado es a completar todo el proceso de vacunación. Debemos llegar a una cobertura del 90 por ciento en primera dosis, 80 por ciento en segunda dosis y 70 por ciento de población con refuerzo», solicitó el ministro.



El pasado martes, el presidente Iván Duque anunció que el 30 de junio se termina la emergencia sanitaria declarada para atender la pandemia.



Sobre esto, Ruiz advirtió que en caso de que nazca una nueva variante del nuevo coronavirus se podría declarar una nueva emergencia sanitaria, de lo contrario ya quedó revertida la medida.



Recordó que toda la infraestructura institucional no sólo de salud, sino de todo el Estado, ha venido dependiendo de esta emergencia sanitaria, por lo tanto, un tema importante en lo que resta del actual Gobierno es terminar las medidas que se tomaron a unas condiciones ya de normalidad.



Respecto a las medidas aún vigentes en aeropuertos y vuelos, el ministro indicó que estas se mantienen; sin embargo, ya están en revisión por parte del comité epidemiológico.



No obstante, aclaró Ruiz, no hay un horizonte de cierre de esas medidas, «dependerá mucho del avance de Ómicron en los próximos días. Recordemos que han venido circulando subvariantes como la B2, B4, B5, de manera que es importante mantener algunas medidas».



Por último, la máxima autoridad sanitaria del país advirtió que se podría convivir con esta enfermedad por mucho tiempo.



«La pandemia continúa, tenemos que ser conscientes de eso y probablemente el covid-19 convivirá con nosotros por mucho tiempo», concluyó.



Según el reporte semanal del Ministerio de Salud en el país, hay un total de 13.810 casos nuevos de covid-19 y 24 fallecidos a causa de la enfermedad. (Sputnik)