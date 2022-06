Alemania teme que Rusia cierre la llave del gas por obras del mantenimiento en Nord Stream

Berlín, 23 jun (Sputnik).- Alemania teme que Rusia deje de suministrarle el gas natural durante las obras de mantenimiento anual en el gasoducto Nord Stream 1 (NS1), escribe este jueves Financial Times.



Un ejecutivo de la Federación de Industrias de Alemania (BDI), Carsten Rolle, dijo que el grupo ruso Gazprom acostumbraba a enviar más gas vía Ucrania, o a través del gasoducto Yamal-Europa, vía Polonia, durante períodos de mantenimiento reglamentario en el NS1, para compensar el déficit.



«Pero existe la preocupación de que no lo hagan este año. Ya han reducido el flujo a través del NS1 en un 60 por ciento y no lo han compensado con mayores flujos a través de otras tuberías», agregó.



Rolle supuso que Gazprom también podría aprovechar las obras de mantenimiento «como pretexto para detener el suministro de gas por mucho más tiempo, citando varias razones técnicas».



Para el director ejecutivo de la empresa energética alemana RWE, Markus Krebber, está «muy claro» que el recorte del suministro es una decisión «política».



Timm Kehler, jefe de la asociación gremial Zukunft Gas, la define como «un acto hostil».



El titular de Economía alemán, Robert Habeck, advirtió el domingo de que el Gobierno reabriría las plantas de carbón inactivas en un intento de apoyar el suministro de energía.



«Dada la situación actual, debemos asumir que Putin está listo para reducir aún más el flujo de gas», dijo el ministro el miércoles.



Los depósitos de gas actualmente están llenos al 58 por ciento, pero el Gobierno pretende elevar este nivel hasta el 90 por ciento para el 1 de noviembre. La reducción del suministro a través del Nord Stream 1, sin embargo, obliga a los importadores de gas a comprar en el mercado al contado, a precios mucho más altos.



Los trabajos de mantenimiento en el NS1 han de empezar el 11 de julio.



Una portavoz del Ministerio de Economía alemán dijo que, de cara a esa fecha, se mantiene «un estrecho contacto» con los comerciantes de gas y los socios europeos porque los suministros de gas a Francia, Italia y Austria también se han reducido.



El 15 de junio, el grupo ruso Gazprom avisó que la capacidad de transporte del gasoducto Nord Stream 1 no excedería los 67 millones de metros cúbicos diarios, frente a los 167 millones programados, por la demora de la multinacional alemana Siemens en reparar los equipos que bombean el combustible en la estación compresora Portóvaya, a las afueras de San Petersburgo. (Sputnik)