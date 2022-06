Demandas por paternidad en Nicaragua crecen al ritmo de divorcios y reclamos de alimentos

Managua, 24 jun (Sputnik).- El Día del Padre se celebró en Nicaragua el jueves registrando un incremento en las demandas e investigaciones por paternidad, así como en los juicios por alimentos que los progenitores no entregan a sus hijos.



En 2021, la Defensoría Pública, instancia de la Corte Suprema de Justicia para la representación legal y gratuita de las personas de escasos recursos en materia de familia, atendió 1.850 demandas de paternidad, de las cuales sólo dos resultaron negativas al reclamo de las madres.



«Son padres que tuvieron una hija o un hijo y no quisieron reconocerlos o no se dieron cuenta de que nació», dijo a la Agencia Sputnik la directora de la Defensoría Pública, Clarisa Ibarra.



Reclamos más frecuentes



Los reclamos por paternidad son más frecuentes cada año. De acuerdo con Ibarra, estos se han incrementado ocho por ciento, al ritmo de los juicios por pensión alimenticia y por los divorcios.



«En 2021, brindamos el servicio a 21.148 causas. Las principales acciones fueron reclamos de (pensión de) alimentos con 8.538 demandas para una restitución de derechos de prestar alimentos a 13.302 niños y niñas, seguidas de la solicitud del vínculo matrimonial con más de 5.000 casos y después le sigue la investigación de paternidad con 1.850 casos. La proyección de aumento de casos es del ocho por ciento», manifestó la titular de la Defensoría Pública.



El examen de paternidad se realiza a través de una prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN), que contiene la información genética de los padres y el menor, y su resultado certifica casi al 100 por ciento el parentesco biológico entre las partes.



Derecho a una identidad



En Nicaragua, el Código de la Familia garantiza el derecho del niño a un nombre y un apellido y en muchos casos, el Estado asume el costo del examen de ADN para responder con beligerancia al proceso, dijo a la Agencia Sputnik el abogado Jorge Madriz, experto en derecho de familia.



«El Estado de Nicaragua ha cumplido con ese compromiso relacional de protección a la niñez y a la adolescencia, porque incluso un examen de ADN te viene costando aproximadamente entre 200 y 300 dólares en lugares autorizados. Sin embargo, el Estado, en aras de garantizar el derecho de los niños, asume el costo del examen para lograr identificar el padre o el caso de un hijo que busque a su madre», manifestó Madriz.



Mayoría prefiere el dálogo



Nicaragua atendió el año anterior casi 4.000 escrituras públicas por reconocimiento de hijos e hijas, de las cuales menos de la mitad tuvieron que resolverse mediante juicios e investigaciones de paternidad.



«La mayoría de los procesos que no se judicializaron los resolvimos mediante el diálogo, mediante la cultura de paz. Los padres afirmaron ser los progenitores, entonces inmediatamente hacemos la escritura, la inscripción y se entrega gratuitamente la partida de nacimiento», declaró Ibarra.



La Defensoría Pública recuperó en 2021 un total de 6,4 millones de dólares en concepto de alimentos para 13.302 niñas, niños y adolescentes, que resultaron beneficiados en «la restitución de derechos negados por los padres». (Sputnik)