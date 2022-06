Presidente de México destaca su coincidencia con el papa Francisco sobre la violencia

Ciudad de México, 24 jun (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este jueves a las condolencias del papa Francisco, por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un laico, ocurrido el lunes pasado en el norte del país latinoamericano, para destacar su coincidencia en que la violencia no resuelve los problemas del crimen organizado.



«Primero reiterar nuestro pésame a los jesuitas, y dar respuesta al mensaje del papa Francisco, que aun en situación difícil, dolorosa, él escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México; pero al mismo tiempo, subrayando que no es la violencia el camino para conseguir la paz, que la violencia genera más violencia», dijo el jefe de Estado mexicano a periodistas.



López Obrador respondió a las condolencias emitidas por el Vaticano para señalar que «hay quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con violencia, el mal con el mal (…), nunca atendieron las causas (los gobiernos anteriores), nunca atendieron a los jóvenes, a los más pobres».



Francisco se había expresado en la misma línea en Twitter, al afirmar que «la violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios».



El máximo jerarca de la Iglesia católica expresó su «dolor y consternación» por el asesinato de los religiosos de la Compañía de Jesús -la congregación a la que pertenece el papa-, perpetrado en la remota iglesia de Cerocahui, municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara, del norteño estado de Chihuahua.



Sin cambio en la estrategia



El jefe de Estado descartó cambiar la estrategia de seguridad de su administración, que él denomina como «abrazos, no balazos».



La violencia que refleja el triple homicidio «es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad que se implementó de los tiempos de Felipe Calderón (presidente de 2006 a 2012), no se puede arrancar de raíz de la noche a la mañana, de un día a otro, un problema que se propició, que se alentó», prosiguió López Obrador.



El presidente mexicano pidió a los jesuitas y pobladores ayudar en las pesquisas, porque conocen a las comunidades indígenas, como misioneros dedicados a ayudar a los desposeídos.



«Solo siendo buenos podemos ser felices, por eso les extraña, les sorprende (a los críticos), y lo ven como una desproporción, como un dislate, que (la estrategia) sea abrazos, no balazos», subrayó.



El jefe del Ejecutivo federal agregó que esos cuestionamientos de la oposición coinciden con el Gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, «pero no con el papa».



«No vamos cambiar la estrategia, aunque sigan con su campaña de desprestigio», puntualizó.



La postura oficial de la provincia de los jesuitas en México afirma que los asesinatos de los sacerdotes no son hechos aislados.



«La Sierra Tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados nuestros hermanos», dice un comunicado de la Compañía de Jesús.



«No callaremos ante la realidad que lacera a toda la sociedad; seguiremos presentes y trabajando por la misión de justicia, reconciliación y paz, a través de nuestras obras pastorales, educativas y sociales», agrega el texto.



Al denunciar los asesinatos en la iglesia de Cerocaui, fundada en 1679 por un misionero jesuita, la congregación hace notar en el texto el dolor que la violencia imperante ocasiona en las comunidades y se solidarizan con las personas que padecen esta misma situación en todo el país.



Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que los 121.642 asesinatos en tres años y medio del sexenio de López Obrador ya superan los 120.463 acumulados en seis años de toda la administración de Calderón, que era la más violenta en un siglo, desde la revolución que estalló en 1910. (Sputnik)