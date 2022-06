El aborto en Estados Unidos

¿Es en Estados Unidos el Congreso el único órgano facultado a emitir leyes? No. Son varias las instancias institucionales que las pueden crear. También las hacen las legislaturas estatales. Del mismo modo, pueden salir de la Suprema Corte a través de su propia jurisprudencia. Este abanico de posibilidades es un fenómeno muy diferente a lo que en Costa Rica conocemos en materia de Derecho Constitucional. Pero en Estados Unidos el sistema legal tiene una dinámica propia que la divide entre jueces liberales y conservadores. En virtud de ello, el sistema de justicia estadounidense es muy político y muy politizado. A nivel federal y constitucional, la Suprema Corte decreta, mediante una mayoría de 5 jueces, el significado de lo que protege o no la Constitución que en inglés y en su contexto federal se conoce como “the law of the land”.

Existe un principio denominado “stare decisis” o “mantenerse con las cosas decididas”, que es el fundamento o el espíritu de la Ley Común (Common Law). Así, si una Corte emite un veredicto, todas las otras Cortes de la misma jurisdicción (estatal o federal, contenciosa o de apelación) tienen que aplicar el mismo criterio para emitir sus futuras sentencias. Una vez entendido el importantísimo rol que desempeña la jurisprudencia en Estados Unidos, se hará más fácil suministrar el contexto mediante el cual la Suprema Corte decidió anular el aborto como un derecho constitucional que en el continente americano fue establecido de primero por la Revolución Cubana.

Hace casi 50 años una jurisprudencia de la Suprema Corte estableció, a propósito del litigio conocido como “Roe contra Wade”, que el aborto era un derecho amparado por la Constitución; apenas el viernes pasado dicho derecho se convirtió en papel mojado a través de otra jurisprudencia debida a la contención suscitada por el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, nombre de la clínica de Mississippi. La Constitución cambió, se ha mudado de ropa y ahora luce o se desluce con otro sombrero. La sentencia deja vía libre a los Estados para regular el aborto, situación que dejará en mayor vulnerabilidad a las mujeres pobres, negras, indígenas, inmigrantes y latinas, así como a las víctimas de violación.

¿Son los derechos reproductivos de la mujer derechos humanos? ¿Debe la libertad de las mujeres estar sujeta a los vaivenes de la política, la religión y de la misma opinión pública? El magistrado conservador Samuel Alito piensa que el aborto es materia inconexa con el derecho a la libertad porque, entre otras razones, nunca el aborto ha sido mencionado expresamente en el texto constitucional. El argumento no resiste análisis serios, pero su doctrina, la que se impuso, abre un portillo macabro que podría revertir otros derechos civiles que tampoco existían en el siglo XVIII, como el matrimonio gay.

Alito también es del criterio que el aborto no es un derecho “implícito en el concepto de libertad”. Piensa que la Enmienda 14 de la Constitución, artículo que tutela derechos que no están explícitamente mencionados en la Carta Magna, pero que se hallan “profundamente arraigados en la historia y tradición” o son “implícitos en el concepto de libertad exigida”, según una previa jurisprudencia (Washington contra Glucksberg, de 1997), no es aplicable en la presente controversia.

Mi opinión: lamento y discrepo de la opinión mayoritaria de los supremos jueces. Coincido con los criterios jurisprudenciales anteriores que establecieron el acceso al aborto como un derecho constitucional amparado por la correcta interpretación de la Enmienda 14. Estoy convencido de que dicho precepto constitucional requiere que el gobierno respete, y los tribunales protejan, el derecho constitucional y humano a la autonomía reproductiva, concepto más abarcador que decir únicamente el derecho al aborto. Se trata de mucho más, insisto. Tiene que ver con las demandas a tener un embarazo saludable, criar hijos de manera segura y vivir sin temor a ser criminalizada incluso por experimentar abortos espontáneos o mortinatos.

Prohibir el aborto no se trata de “salvar a los bebés”, como alegan los conservadores religiosos, sino de controlar a las mujeres y reducirlas a “sirvientas” reproductoras de niños, bajo la dominación de referentes patriarcales tan antiguos y presentes en todas las civilizaciones. Lo cierto es que la gran mayoría de los abortos se practican relativamente temprano en el embarazo, cuando el feto (no un bebé sino un feto) es diminuto y aún no ha desarrollado los órganos y otras características que constituyen un ser humano independiente capaz de vivir por sí solo fuera del cuerpo de la mujer y sin sus funciones corporales. De hecho es muy reducido el número de abortos que se llevan a cabo significativamente más tarde durante el embarazo. Estos se realizan – abrumadoramente- debido al riesgo que significan a la salud o incluso a la vida de la mujer.

En cualquier caso, repito, estamos frente a un tema siempre urgente de salud pública que pasa por el reconocimiento a las mujeres del ejercicio autonómico sobre sus propios cuerpos y embarazos. No es por el linchamiento -Biblia en mano- que deba entenderse la tutela legal de las mujeres a regir con libertad sus destinos corporales y emocionales. Las mujeres del mundo llevan muchas generaciones señalándolo. Y, por lo mismo, la decisión mayoritaria de la Suprema Corte es discriminatoria, un gran retroceso histórico, con una nueva jurisprudencia que borra de un plumazo una libertad propia y fundamental del género femenino. El que puedan ser criminalizadas por disponer de sus cuerpos y de cuándo decidir ser madres, de hecho las somete a un estado de servidumbre que violenta los derechos humanos. Las fuerzas reaccionarias del mundo, incluyendo las que vertebran el oscurantismo cristiano, aprovecharán este infortunio para seguir avanzando en sus cruzadas patriarcales.

(*) Allen Pérez es Abogado