Espías y comandos de EEUU y países de la OTAN ayudan a Ucrania

Washington, 26 jun (Sputnik).- Una red encubierta de espías y unidades militares de EEUU y sus países aliados ayudan a las Fuerzas Armadas de Ucrania a hacer frente al Ejercito ruso que lleva a cabo una operación militar en ese país, informó New York Times, citando a funcionarios estadounidenses y europeos.



Según el periódico, las tropas ucranianas dependen de la ayuda de EEUU y sus aliados, incluida una red oculta de comandos y espías que proporcionan armas y datos de inteligencia, así como entrenan a soldados ucranianos.



La mayor parte de este trabajo se realiza fuera de Ucrania, por ejemplo, en bases en Alemania, Francia y el Reino Unido.



Además, el medio indicó que varias docenas de comandos de países de la OTAN como el Reino Unido, Francia, Canadá y Lituania trabajan en Ucrania, mientras algunos operativos de la Agencia Central de Inteligencia EEUU, pese a las afirmaciones de la administración del presidente estadounidense Joe Biden de que el país no enviaría sus tropas a Ucrania, trabajan secretamente en Kiev, dirigiendo el intercambio de inteligencia de Washington.



Rusia lanzó el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. (Sputnik)