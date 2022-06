EEUU anunciará la compra de un sistema antiaéreo de mediano a largo alcance para Ucrania

Washington, 27 jun (Sputnik).- Estados Unidos planea anunciar esta semana la adquisición de «un sistema de misiles antiaéreos de mediano a largo alcance para Ucrania», informó la cadena de televisión CNN citando a una fuente con conocimiento del asunto.



El presidente Joe Biden adelantó a finales de mayo pasado, en un artículo publicado en The New York Times, la intención de proporcionar a Ucrania «sistemas de misiles y municiones más avanzados que les permitirán atacar con mayor precisión objetivos clave en el campo de batalla».



Esta semana, EEUU podría dar a conocer un nuevo paquete de ayuda militar, incluidas las municiones de artillería adicionales y los radares de contrabatería, según la CNN.



Representantes de Ucrania solicitaron en el pasado un arma antiaérea conocida como NASAMS (por las siglas en inglés de Sistema avanzado noruego de misiles superficie-aire), pero no está claro si estará incluida en el nuevo paquete.



Desde que Rusia lanzó su operación militar especial el 24 de febrero, EEUU proporcionó unos 6.100 millones de dólares en asistencia de seguridad para Ucrania. (Sputnik)