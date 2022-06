El poder debe controlar al poder

Columna Poliédrica

La situación que estamos viviendo a nivel institucional es terrible. Resulta evidente que estamos siendo gobernados por gente que no tiene la menor idea de aspectos básicos de la organización del Estado, el fundamento histórico que hay detrás de las normas del ordenamiento jurídico y sobre todo, de la historia de la Teoría del Estado, del Derecho Constitucional y del Derecho Administrativo; en otras palabras, estamos escuchando discursos, viendo actos de gobierno y actos administrativos que muestran una ignorancia de elementos centrales del Estado de Derecho y de un régimen democrático.

Como todo en la vida, las instituciones de la República de Costa Rica tienen virtudes y defectos, tienen problemas y también aciertos. Lo anterior implica que toda institución humana es revisable, se pueden reformar y de esa manera corregir cualquier vicio o problema que puedan tener; no obstante, en un Estado de Derecho y Democrático, ello se debe hacer respetando el orden constitucional establecido y ello supone, entre otras cosas, el respeto a la división de los poderes del Estado.

Desgraciadamente hay gente en la actualidad que desdeña la historia y la lección de los clásicos. No se pretende que toda la ciudadanía sepa de historia y menos de historia del pensamiento político, del Derecho o del desarrollo del Estado moderno; menos aún se espera que hayan leído las obras clásicas, las fundamentales, de cada una de esas materias; sin embargo, sí es deseable que quienes están en puestos de gobierno, en puestos de decisión política, tengan conocimientos mínimos, básicos, en relación como funciona un Estado de Derecho en un régimen político democrático.

El clásico de los clásicos de la división de poderes es sin duda alguna el barón de la Bréde y de Montesquieu. Nacido en las cercanías de Burdeos en 1689 y su obra maestra, sin lugar a dudas, es el Espíritu de las Leyes que se publicó en 1748; no obstante, cada vez menos personas leen este tipo de obras, ni siquiera en las universidades encontramos a estudiantes e incluso profesores que hayan leído de manera completa este texto fundamental, pero por lo menos se debe tener una idea sobre qué es eso de la división de poderes.

No por casualidad la mayoría de las constituciones políticas de los Estados tienen uno o varios artículos que establecen la separación de poderes. La Constitución Política de los Estados Unidos de América lo hace en sus tres primeros artículos dedicados a la rama legislativa, ejecutiva y judicial respectivamente; en el caso de la República de Costa Rica, esa división de poderes está establecida en el artículo nueve que deja claro que se trata de poderes distintos e independientes entre sí.

Los artículos que consignan la separación o división de poderes, tiene su fundamento diferentes autores que han construido el Derecho Constitucional como una materia jurídica fundamental. Y para quienes nunca han leído el texto de Montesquieu, vale la pena transcribir una síntesis de su pensamiento, extracto dispuesto en el libro undécimo denominado “De las leyes que forman la libertad política en sus relaciones con la constitución” de su obra magna El Espíritu de las Leyes:

“La libertad política de un ciudadano es la tranquilidad de espíritu que proviene de la confianza que tiene cada uno en su seguridad: para que esta libertad exista, es necesario un gobierno tal que ningún ciudadano pueda temer al otro.

Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente.

No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos: como que el juez sería legislador. Si no está separado el poder ejecutivo, el juez podrá tener la fuerza de un opresor.

Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar leyes; el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares.”

Ojalá que quienes le hacen los discursos al actual Presidente de la República tengan el cuidado de estudiar un tema tan básico como la división de poderes. No se les está exhortando a que lean los textos clásicos, aunque deberían; pero al menos podrían tener la decencia de leer textos generales que, explican de manera elemental, las razones que hacen de improcedente que el Presidente de la República se presente ante el Poder Judicial con un discurso que muestra un absoluto desconocimiento, ya no solo de Montesquieu sino también del texto constitucional y del ordenamiento jurídico costarricense.

Como costarricense espero que el Poder Legislativo y el Poder Judicial ejerzan su poder de control sobre un Poder Ejecutivo que pareciera no se ha ubicado o está siendo muy mal asesorado. El problema es que no se trata de un partido político, sino de los grupos dominantes que están tanteando hasta dónde los dejan llegar.

El poder debe controlar el poder, de lo contrario, la sentencia de Montesquieu se hará una realidad en Costa Rica.

(*) Andi Mirom es Filósofo

columna poliédrica.blogspot