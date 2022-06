Expresidente hondureño Zelaya inaugura plaza que reivindica a luchadores contra golpismo

Tegucigalpa, 26 jun (Sputnik).- El expresidente de Honduras Manuel Zelaya (2006-2009) inauguró el domingo en Tegucigalpa una plaza que reivindica a quienes dieron su vida en el enfrentamiento al golpe de estado del 28 de junio de 2009.



«En reivindicación a los mártires que ofrendaron su vida en el golpe de Estado, el expresidente Manuel Zelaya enciende la llama eterna de la Resistencia Hondureña en la Plaza Isy Obed», apuntó el Gobierno de Honduras en su perfil oficial en Twitter.



La plaza, ubicada en los accesos al aeropuerto internacional capitalino Toncontín, lleva el nombre de un estudiante de 19 años de edad asesinado en las afueras de la terminal cuando participaba en un acto de apoyo al regreso del depuesto mandatario.



«Aquí fue derramada la sangre de mi hijo. No es fácil; no queremos vivir esos momentos que ya vivimos. No quiero que este pueblo vuelva a vivir los tiempos de represión», dijo Silvia Mencía, madre de Isy Obed Murillo, primer mártir de la resistencia.



El Poder Ejecutivo expuso que la inauguración de la Plaza Isy Obed representa un acto de reivindicación y refundación del país para honrar a los defensores de la democracia.



En el trascurso del acto inaugural el expresidente Zelaya adelantó el contenido del Decreto Ejecutivo PCM-2022 que reivindicará a todos los descendientes de los mártires de la resistencia hondureña.



En líneas generales el decreto contempla el acceso de esos damnificados a becas, pensiones, vivienda, salud, atención psicológica, trabajo y justicia.



Como colofón de la jornada conmemorativa tuvo lugar el Festival de la Victoria, en el Palacio de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). (Sputnik)