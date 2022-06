Canciller alemán cree que no hay «vuelta atrás» en las relaciones con Rusia

Berlín, 27 jun (Sputnik).- Las relaciones entre Alemania y Rusia ya no pueden volver a su estado antes del inicio de la operación rusa en Ucrania, declaró el canciller alemán, Olaf Scholz, al resumir la segunda jornada de la cumbre del G7.



«No hay vuelta atrás en las relaciones con Rusia a la época anterior al ataque a Ucrania», dijo Scholz a los periodistas.



Subrayó que el conflicto supone una profunda ruptura en las relaciones internacionales, y que se trata de un cambio a muy largo plazo que afectará las relaciones internacionales durante mucho tiempo.



También señaló que, de esta manera, se rompen todas las reglas y acuerdos sobre los métodos y formas de cooperación entre los Estados, «especialmente el acuerdo de que las fronteras no pueden cambiarse por medios violentos».



El canciller aseguró que los países del G7 están dispuestos a «tomar las decisiones adecuadas».



La cumbre del Grupo de los Siete se desarrolla bajo la presidencia de Alemania del 26 al 28 de junio en el castillo de Elmau de Baviera.



Entre los invitados a este evento figuran los líderes de Senegal, Sudáfrica, Argentina, la India e Indonesia.



El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, participa en formato de vídeo en esa reunión.



El pasado 24 de febrero Rusia lanzó una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. (Sputnik)