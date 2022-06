El Kremlin rechaza los informes sobre un supuesto impago de Rusia

Moscú, 27 jun (Sputnik).- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó este lunes los informes sobre un supuesto impago de Rusia.



«No, no estamos de acuerdo», dijo Peskov respondiendo a la pregunta de si el Kremlin está de acuerdo con los informes de que Rusia supuestamente entró en impago.



La agencia Bloomberg informó antes que la noche del domingo al lunes Rusia cayó en el default, por primera vez desde 1918.



«Estas declaraciones sobre el impago en dicho caso son absolutamente ilegítimas, el pago necesario se realizó en mayo», precisó.



El hecho de que los fondos hayan sido retenidos por Euroclear, por lo que no fueron recibidos por los destinatarios, no es problema de Rusia, subrayó.



Según Bloomberg, al final del domingo expiró el período de gracia de unos 100 millones de dólares en pagos de intereses que vencían el 27 de mayo y Rusia, que había insistido en abonar esa suma en rublos, incurrió en el incumplimiento de su deuda externa.



El Ministerio de Finanzas ruso realizó este pago de antemano, ya que más tarde el Departamento del Tesoro se negó a prolongar su licencia. El agente de pagos, NSD, el depositario central de valores que integra el grupo de la Bolsa de Valores de Moscú, recibió los fondos, sin embargo, el dinero no llegó a los propietarios de eurobonos. Bloomberg precisa que el impago «tiene carácter simbólico y significa poco» para los rusos.



El 25 de mayo pasado expiró la licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que permitía a Rusia pagar en dólares la deuda externa bajo las sanciones.



El Ministerio de Finanzas ruso respondió que, a pesar del refuerzo de las restricciones, continuará cumpliendo las obligaciones de su deuda pública, pero los pagos se realizarán en rublos.



El titular de ese ministerio, Antón Siluánov, aseveró que aunque las restricciones de EEUU lleven a un impago técnico, este «no les afectará» a los rusos y «nada cambiará» para ellos. (Sputnik)