Guatemala lidia con surgimiento de nuevas cárcavas

San Salvador, 27 jun (Sputnik).- Una inquietante ola de cráteres comienzan a salpicar varias autopistas de Guatemala, causados por las fuertes lluvias que forzaron la declaración de un estado de calamidad en el país.



El mayor de ellos, en el kilómetro 15 de la Ruta del Pacífico, cumple ya dos semanas y crece por días, entre otras razones porque alguien en el aparato gubernamental decidió rellenarlo sin un estudio previo, y el remedio resultó peor que la enfermedad.



De hecho, lo que empezó como una cárcava más derivó en una ancha quebrada en la jurisdicción de Villa Nueva, donde ingenieros tratan de deshacer el entuerto causado por las lluvias y algún entusiasta, cuya identidad se niega a revelar el Gobierno.



Por estos días el tramo es ocupado por maquinaria pesada de construcción, que labora en la construcción de un nuevo colector de agua, paralelo al que recién colapsó bajo la ruta, y que originó el socavamiento.



Esta vez, los constructores ya trabajan sobre la base de un informe de geólogos del Ministerio de Comunicaciones, el responsable del entramado vial de Guatemala.



Además, el presidente Alejandro Giammattei anunció el pasado viernes la instalación de dos puentes Acrow, los cuales serán traídos desde Estados Unidos para el tráfico en un tramo sensible para la economía de esta nación centroamericana sitio.



Retumbos reveladores



Una serie de retumbos y temblores nocturnos activaron las alarmas en los vecinos de Villa Nueva el 13 de junio, y a la mañana siguiente, varios conductores alertaron sobre el surgimiento de grietas en la carretera.



Las autoridades viales enviaron a sus expertos a la zona, poco antes del desplome de uno de los carriles, que dejó a la vista un imponente orificio de unos 15 metros de profundidad, que creció conforme pasaron los días y los insistentes aguaceros.



La Coordinadora Nacional Para la Reducción (Conred) prohibió la circulación de todo tipo de trasporte por dicha vía mientras dure su rehabilitación, y achacó la tragedia a la erosión en los suelos, materiales y el sistema de drenaje.



El problema de los colectores subterráneos no es nuevo en Guatemala, ni exclusivo de esta región: la formación de estos cenotes es demasiado frecuente, impresionantes y de una redondez tan perfecta, que parecen artificiales.



Bóvedas al descubrierto



A inicios de junio de 2010, tras el paso del huracán Agatha, un edificio de tres pisos se hundió en la capitalina colonia Ciudad Nueva, donde el colapso de un colector de aguas negras formó una cárcava de 30 metros de profundidad por 20 de diámetro.



El incidente ocurrió a poca distancia del barrio de San Antonio, donde en 2007 se abrió un cráter de 150 metros de profundidad, que se tragó varias construcciones y mató a tres personas. Demoraron meses en tapar el hueco, pero el miedo aún dura.



De hecho, muchos vecinos de la zona decidieron mudarse, porque la zona es propensa a la formación repentina de este tipo de bóvedas, más conocidas como cenotes, término que proviene del maya «ts’ono’ot» (caverna con agua).



Expertos del Conred explican que Ciudad de Guatemala fue erigida sobre un suelo de origen volcánico, que lo hace inestable en algunas áreas, y propicia los hundimientos.



Impacto



Según datos de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), una semana después de paralizado el tránsito en la Ruta del Pacífico, las pérdidas económicas eran estimadas en 5,65 millones de quetzales (unos 730.000 dólares).



El tráfico se ralentizó en una vía por la que pasan a diario unos 900 contenedores, forzados a buscar rutas alternas, con el consiguiente encarecimiento en los fletes.



Fanny Estrada, directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), aseguró al portal Bloomberg Línea que la mercancía que circula por vía terrestre en ese tramo ronda los 14 millones de dólares diarios.



Las exportaciones marítimas, estimada en unos 28 millones de dólares al día, también se resiente por esta situación, por el retraso en los movimientos de carga, insumos y materias primas, en una situación que no será solucionada de un día para otro.



Porque, al final, estas cárcavas no solamente exponen las entrañas del telúrico suelo de Guatemala, si no ancestrales falencias en mantenimiento de infraestructura, sobre todo la que no está a la vista, pero que lo sostiene todo. (Sputnik)