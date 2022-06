Lituania rechaza permiso de tránsito para Rusia porque se vería como signo de «debilidad»

Moscú, 28 jun (Sputnik).- El ministro lituano de Exteriores, Gabrielius Landsbergis, se posicionó en contra de dar a Rusia autorización para llevar mercancías a la provincia rusa de Kaliningrado porque sería percibido como un signo de debilidad por parte de Europa.



La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, declaró que Lituania, al prohibir el tránsito de los artículos sancionados entre dos partes de Rusia a través del territorio lituano, actuó de modo agresivo y cruzó los límites de lo inamistoso.



El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia citó al embajador de la Unión Europea, Markus Ederer, y exigió que el bloqueo se levante de inmediato, advirtiendo que se dará una respuesta si eso no se hace.



Las autoridades lituanas niegan estar violando el acuerdo de tránsito y afirman que solo están cumpliendo las sanciones de la UE. El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, declaró que Vilna no cederá en este asunto.



La Comisión Europea (CE) informó a Sputnik que dará «instrucciones adicionales» a Lituania. El diputado de Lituania en el Parlamento Europeo, Petras Austrevicius, comunicó que envió una carta a la jefa de la CE, Ursula von der Leyen, instando a «aplicar la política de solidaridad» en respuesta a la noticia de que la CE está redactando un documento sobre el uso de las sanciones, que de hecho permitiría el tránsito de cargas rusas entre Kalinigrado y el resto del territorio ruso vía Lituania.



Landsbergis dijo en una entrevista con la Radio y Televisión Lituanas (LRT) que le preocupa el hecho de que la revisión de las sanciones pueda interpretarse como «una señal de debilidad por parte de Europa», aunque al mismo tiempo constató que Lituania no tiene derecho a vetar las explicaciones de la CE.



«Hemos enviado nuestra visión de determinados postulados. La CE puede aceptarla o rechazarla», señaló.



Desde el 18 de junio, Lituania prohíbe el tránsito de mercancías sujetas a las sanciones de la UE entre Kaliningrado y las demás regiones de Rusia, con la excepción de algunos derivados de petróleo que se podrán transportar hasta el 10 de agosto.



El gobernador de la provincia rusa de Kaliningrado, Antón Alijánov, dijo que necesitarían unas semanas para reorientar al transporte por mar el tránsito de las mercancías sancionadas por la UE y bloqueadas en las líneas férreas de Lituania.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que Rusia está estudiando cómo responder a los pasos hostiles de Lituania, que bloqueó el tránsito a la región de Kaliningrado desde el resto del territorio ruso. (Sputnik)