Movimiento indígena de Ecuador pide al Ejecutivo diálogo sin imposiciones

Quito, 29 jun (Sputnik).- El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, llamó el martes al Gobierno a mantener un diálogo sin imposiciones, luego de que el mandatario Guillermo Lasso declinó seguir con las conversaciones iniciadas la víspera tras la muerte de un militar en un ataque a un convoy en la Amazonia.



«El diálogo no puede ser una imposición de un lado ni de otro, mucho menos con condicionamientos, para ello necesitamos que se baje de tono de parte y parte», dijo Iza en conferencia de prensa.



Lasso anunció previamente que no volverá a sentarse ante la mesa de diálogo con Iza ni con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos, en referencia al paro liderado por la Conaie que el martes cumplió 16 días.



El mandatario dijo que 100 personas violentas atacaron el convoy.



En el ataque también resultaron heridos siete militares y cinco policías.



Iza añadió que el presidente ecuatoriano pretende deslegitimarlo como dirigente.



El líder indígena dijo que deja extendidas las garantías para retomar el proceso de diálogo, y solicitó que la Iglesia Católica garantice el proceso de paz con el Gobierno.



También pidió a los manifestantes que mantienen bloqueadas las vías en distintos puntos del país que permitan el paso de vehículos que distribuyen gas, alimentos y combustibles.



Iza señaló que el lunes, en la primera ronda de los diálogos con representantes del Gobierno, llegaron a varios acuerdos, por lo que consideró que estaban dadas las condiciones para alcanzar un acuerdo final que permita levantar el paro.



El Gobierno de Lasso, como parte del proceso de diálogo, ordenó el domingo una reducción de 10 centavos en el precio del galón de las gasolinas extra y EcoPaís, las de mayor consumo, y del diésel, utilizado mayoritariamente para el transporte, que se mantenía congelado desde octubre pasado.



El lunes en la mesa de negociaciones, el Gobierno aceptó derogar un decreto ejecutivo que daba lineamientos para impulsar la producción petrolera, pero el movimiento indígena planteó ese día que no se judicialice a los protagonistas de las manifestaciones y pidió la separación del ministro del Interior, Patricio Carrillo.



La Conaie también calificó de insuficiente la derogatoria de 10 centavos de dólar en el precio de los combustibles e insistió en que los precios de las gasolinas se ubiquen en 2,10 dólares y el del diésel en 1,50.



El precio por galón antes de la reducción ordenada por Lasso era de 2,55 dólares en las gasolinas y de 1,90 dólares en el diésel.



Según datos oficiales, hasta el momento las pérdidas a consecuencia de las protestas sobrepasan los 600 millones de dólares y afectan con mayor fuerza a los sectores florícola, avícola, turístico y ganadero.



El bloqueo de vías impide el transporte de productos, principalmente de la Sierra centro y norte, tanto para el abastecimiento interno como para la exportación.



El lunes, grupos de trabajadores de los sectores agrícola y avícola de la provincia de Cotopaxi (centro) hicieron una manifestación para pedir una solución al paro, que ha provocado la muerte de aves y la pérdida de huevos y flores por el cierre de carreteras.



Diversos sectores de Ecuador piden que se llegue a acuerdos para retomar las actividades normales. (Sputnik)