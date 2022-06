Poder Judicial de Perú considera lesivo para prensa proyecto contra informaciones fiscales

Lima, 28 jun (Sputnik).- La presidenta del Poder Judicial de Perú, Elvia Barrios, considera lesivo para la libertad de prensa el proyecto de ley del Ejecutivo que busca sancionar penalmente la difusión en medios de comunicación de información sobre investigaciones que realiza la fiscalía.



«Disciplinariamente se sanciona al magistrado, tanto al juez o fiscal, que revela información sensible, eso está previsto en la norma. El tema de que se criminalice este comportamiento no lo consideramos adecuado. Yo lo he dicho, la pregunta que habría que hacerse es: ¿qué hay tras esta norma si no es una limitante a la libertad de prensa?», dijo Barrios a la radio local Exitosa.



El 24 de junio, el primer ministro, Aníbal Torres, informó que el Ejecutivo había presentado un proyecto de ley al Congreso para prohibir la difusión en medios de información que la fiscalía maneje sobre las investigaciones que lleva a cabo.



Torres aseguró que el proyecto busca sancionar hasta con 4 años de cárcel a las personas que difundan este tipo de información.



La titular del Poder Judicial indicó que las sanciones por filtraciones de información sensible ya están contempladas dentro del reglamento interno de la fiscalía para el personal que trabaja en ella.



Sin embargo, rechazó que por estas filtraciones se pretenda sancionar penalmente a periodistas.



Asimismo, la funcionaria señaló que «en muchos actos de investigación (fiscal) la prensa ha contribuido a esclarecer los hechos y eso hay que ponerlo de relieve y darle valor».



Sectores políticos y ciudadanos han criticado el proyecto de ley pues, alegan, buscaría proteger a políticos que son investigados por corrupción por la fiscalía, incluyendo al presidente Pedro Castillo. (Sputnik)