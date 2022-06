Rusia exige a Suecia cesar la actividad de dos agencias gubernamentales en su territorio

Moscú, 28 jun (Sputnik).- El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó este martes al encargado de negocios de Suecia, Johannes Danielsson, para exigir el cese inmediato de operaciones de dos agencias del Gobierno sueco en territorio ruso.



«Cualquier actividad de la Agencia Sueca para el Desarrollo de la Cooperación Internacional y el Instituto Sueco en el territorio de la Federación de Rusia es indeseable y debe cesar con efecto inmediato», advirtió la Cancillería a Danielsson.



Si los diplomáticos suecos en Rusia se empeñan en promover los proyectos de esas entidades, serán declarados personas no gratas, según Exteriores.



Ambas instituciones, que Moscú ve ahora como indeseables, son instrumento de implementación de la Estrategia en apoyo a la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente en Rusia en 2000-2024, programa del Gobierno de Suecia que cuenta con un presupuesto de 389 millones de coronas suecas ($38,7 millones).



Una vez comenzada la operación militar de Rusia en Ucrania, Suecia anunció que dichos fondos se usarían exclusivamente para aupar a los medios independientes y a las ONG que defienden la democracia, los derechos humanos y la protección del medio ambiente. La decisión de Estocolmo puso fin a varias iniciativas de cooperación bilateral al nivel de centros de enseñanza públicos, municipios, regiones y ministerios.



Según la Cancillería rusa, los proyectos de ambas agencias «ya no responden al objetivo proclamado de contribuir al desarrollo de la cooperación humanitaria y ecologista entre ambas partes, sino que se enfocan en los intentos de desestabilizar la sociedad rusa», además de que su financiación, pese a las reiteradas advertencias de Rusia, no era transparente. (Sputnik)