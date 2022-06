¿Hacer inofensivas las células cancerígenas? españoles e israelíes dicen que es posible

Tel Aviv, 29 jun (Sputnik).-Un equipo de investigadores españoles e israelíes dice haber encontrado un mecanismo para hacer que las células cancerosas de la sangre sean inofensivas, informaron en comunicado conjunto esta semana.



Si bien la leucemia es el tipo de cáncer más común en niños, más del 90 por ciento de los diferentes tipos de esta enfermedad son diagnosticados en adultos.



Se trata de un grupo de cánceres de la sangre que generalmente comienzan en la médula ósea debido a la falta de células sanguíneas normales y crean una gran cantidad de células sanguíneas anormales.



La investigación dirigida por científicos de Barcelona y Tel Aviv, entre ellos el doctor Manel Esteller, del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras de la Universidad de Barcelona, y miembros de la facultad de medicina de la Universidad de Tel Aviv, como Gideon Rehavi, Nitzan Kol, Chen Avrahami y Sharon Moshitch-Moshkovitz, ha sido publicada en la revista Leukemia.



Células cancerígenas versus células sanas



El artículo describe cómo las células de la leucemia se convierten en células normales que ya no se multiplican al introducir modificaciones químicas en su material genético.



En el cáncer, las células sanas se transforman en malignas y sus características son muy diferentes de las saludables, entre ellas, la capacidad de dividirse de forma descontrolada y provocar la expansión de la enfermedad. En las últimas décadas, muchas investigaciones han puesto al descubierto diversas alteraciones moleculares responsables de esta conversión de tejido sano a tumoral. Pero hasta ahora, los científicos sabían muy poco sobre el proceso opuesto: revertir una célula cancerosa para convertirla en una no cancerosa.



Cáncer que se convierte en otro cáncer



«Sabemos que una de las estrategias que tienen los tumores humanos para esquivar la eficacia de los fármacos es cambiar su apariencia, convirtiéndose en otro cáncer similar pero insensible al fármaco utilizado. Por ejemplo, las leucemias de linaje linfoide se cambian a la cepa mieloide para escapar del tratamiento», resalta el comunicado.



Sabiendo esto, los investigadores quisieron profundizar más en las vías moleculares implicadas en esta transformación celular. Para ello estudiaron un modelo in vitro (realizado fuera de un organismo vivo, es decir en probetas o placas) en el que las células de leucemia pueden verse obligadas a convertirse en un tipo de células inmunitarias inofensivas llamadas macrófagos.



Los resultados mostraron que la inversión de las células malignas en macrófagos implicó una gran modificación en los movimientos químicos que ocurren en su ARN mensajero, los transportadores que ayudan a formar las proteínas. Los cambios afectaron especialmente a la distribución de una marca epigenética denominada adenina metilada. Este cambio en el ángulo formado entre dos enlaces químicos adyacentes de estas moléculas provoca la inestabilidad de las proteínas que definen la leucemia, al tiempo que favorece la aparición de micrófagos, proteínas características de las células normales que están naciendo, explicaba el texto.



Todavía no se ha probado cómo funcionaría este hallazgo en seres humanos, pero los investigadores apuestan por hacerlo cuanto antes y consideran que su investigación es muy prometedora.



Entre otras cosas porque la incidencia de esta enfermedad no es nada alentadora; anualmente se diagnostica a medio millón de personas aproximadamente con leucemia en el mundo.



La línea de investigación surgida de la colaboración entre la universidad de Barcelona y la universidad de Tel Aviv sugiere que si se logra convertir a las células de la leucemia en tipos inofensivos de células, este tipo de tratamiento tendría todos los visos de convertirse en el tratamiento oncológico estándar si las cosas van como esperan los científicos. (Sputnik)