Putin niega atentado en la ciudad ucraniana de Kremenchuk

Asjabad, 30 jun (Sputnik).- No hubo ningún atentado terrorista contra un centro comercial en la ciudad ucraniana de Kremenchuk, aseguró el presidente de Rusia, Vladímir Putin.



«Allí no hay ningún ataque terrorista», dijo ante los periodistas, reiterando que el Ejército ruso no ataca objetivos civiles en Ucrania ya que «no es necesario».



El pasado lunes, en redes sociales se publicaron secuencias en las que se veía un centro comercial envuelto en llamas. Kiev declaró que ese centro fue bombardeado por misiles rusos que también dejaron sin vida al menos 15 personas y otras 40 heridas.



Moscú a su vez alegó que las Fuerzas Aeroespaciales destruyeron con un arma de alta precisión unos almacenes donde se guardaban municiones suministradas por EEUU y países europeos al Ejército ucraniano, la detonación de esas municiones fue la que provocó el incendio del centro comercial en desuso que se encontraba cerca del lugar atacado.



Dmitri Polianski, jefe adjunto de la Misión de Rusia ante las Naciones Unidas, supuso que las imágenes del centro de Kremenchuk en llamas podrían ser «otra provocación ucraniana al estilo de Bucha». (Sputnik)