Senado de Argentina sanciona ley que protege contra VIH, hepatitis y tuberculosis

Buenos Aires, 1 jul (Sputnik).- El Senado argentino dio media sanción en la noche del jueves por 60 votos a favor y uno negativo una ley ya aprobada en la Cámara de Diputados que establece una protección integral para el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis.



«Se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo», anunció durante la sesión ordinaria la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.



La nueva Ley de VIH fue redactada con la contribución de diversas entidades que desde 2013 impulsan la reforma de la Ley Nacional de Sida de 1990 por este nuevo texto, el cual incluye la perspectiva de género y los derechos humanos, según sus autores.



Durante el plenario, el diputado oficialista Pablo Yedlín destacó que la normativa fuera “trabajada desde las organizaciones sociales en el consenso con todos los bloques políticos”.



El debate se vio interrumpido por un altercado entre el senador opositor Luis Naidenoff y el oficialista Guillermo Snopek, ante el que tuvo que interceder la vicepresidenta, a raíz de la visita del presidente, Alberto Fernández, a la dirigente social Milagro Sala, que está en arresto domiciliario en la provincia de Jujuy (norte) y se encuentra internada por una trombosis.



La normativa constituirá un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación para visibilizar y denunciar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.



El texto establece además la creación de un régimen de jubilación especial para quienes tengan VIH o hepatitis B o C, de manera que una persona a la que le haya sido diagnosticado el virus o la enfermedad y tenga 20 años de aportes puede jubilarse a partir de los 50 años.



La iniciativa, aprobada en la Cámara de Diputados el 5 de mayo, contempla una pensión no contributiva de carácter vitalicio para los que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.



Con 64 votos afirmativos, durante la sesión también fue aprobado por unanimidad un proyecto de ley que crea el régimen de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer.



También se aprobó el proyecto de ley de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos con 60 votos positivos.



Se estima que en el país hay 500.000 personas que tienen hepatitis B o C, además de otras 140.000 que viven con VIH. (Sputnik)