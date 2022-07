Descubren gen que explica más casos de alzhéimer en mujeres

Washington, 1 jul (Prensa Latina) Científicos estadounidenses descubrieron un gen que parece aumentar el riesgo de padecer alzhéimer en las mujeres, lo cual proporciona nuevos elementos sobre por qué se diagnostica la enfermedad a más féminas.

Se trata del gen O6-metilguanina-ADN-metiltransferasa, o MGMT, que desempeña un papel importante en la forma en la cual el cuerpo repara los daños en el ADN tanto en hombres como en mujeres.

Los investigadores no encontraron una relación entre el MGMT y el alzhéimer en el sexo masculino.

«Es un hallazgo específico de las mujeres, quizá una de las asociaciones más fuertes de un factor de riesgo genético para el alzhéimer en las mujeres», dijo la coautora principal del estudio, Lindsay Farrer, jefa de genética biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston.

El estudio publicado en la revista académica Alzheimer’s Disease & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, describe que el descubrimiento de la existencia del nuevo gen se realizó en dos grupos de personas completamente distintos.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Chicago analizó la composición genética de un pequeño grupo de mujeres de los huteritas que viven en comunidad en las zonas rurales de Montana y Dakota del Sur.

A la par, se desarrollaba un análisis genético de más de 10 mil mujeres del estudio del Consorcio Genético de la Enfermedad de Alzhéimer que arrojó resultados similares.

Cuando los científicos examinaron el MGMT a través de la epigenética, es decir, lo que ocurre cuando un gen se activa o desactiva por comportamientos y factores ambientales, descubrieron que su expresión en las mujeres estaba significativamente asociada al desarrollo de proteínas beta amiloide y tau, características de la enfermedad de Alzhéimer.

Asimismo, compararon los hallazgos con tejido cerebral masculino proveniente de autopsias, y no encontraron ninguna asociación entre el gen MGMT y esa enfermedad en los hombres.