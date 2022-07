La mayoría de la población utiliza aún la mascarilla y está a favor de la vacunación

San José, 1 jul (Elpaís.cr).- El 97,2 % de las personas aseguró haber cumplido con la inoculación y casi dos terceras partes dice apoyar que la vacunación sea obligatoria, reveló la Encuesta del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Conocer la percepción de la población sobre el uso de la mascarilla, el contagio por COVID-19, el proceso de vacunación y el impacto de las nuevas decisiones del Gobierno en torno a la pandemia fue el objetivo de la Encuesta Nacional de Percepción y Uso de Mascarillas, realizada por el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica, del 19 de mayo al 26 de junio de este año.

Durante el estudio, se entrevistaron a 498 personas mayores 18 años, tanto nacionales como extranjeras, usuarias de telefonía móvil (celular) dentro del territorio nacional (donde existe un 97 % de cobertura). El nivel de confianza es del 95 % y se estimó un error muestral máximo de ± 3,4 %.

Principales resultados

Entre los principales resultados, destaca que el 81,1% de la muestra dijo usar aún la mascarilla. Entre los tipos más utilizados, destaca la quirúrgica, con un 46%, y la N95/KN95, con un 15,9%.

Dentro de las personas que aún utilizan la mascarilla, el 44,2 % indicó que lo hace para no infectarse, el 39,7 % para evitar contagiar a otras personas y el 16,1 % asegura que le sirve para protegerse de las mutaciones del virus.

Entre el 18,9 % que ya no porta la mascarilla, el 85,1 % la dejó de usar desde hace tres meses o menos. Las razones que dieron son variadas: un 31,9 % dijo que le estorbaba y un 23,4 % afirmó que esa medida no sirve. El 35,1 % indicó que no la usaba por otros motivos, entre los que destacan el tener una condición médica o alérgica, seguido de la afirmación “ya nadie la está usando”, “ya me vacuné” o “porque ya no es obligatoria”.

En general, el 31,6 % de las personas afirma sentirse muy molesto o totalmente molesto cuando la gente a su alrededor no porta la mascarilla en espacios públicos. Además, el 51,5 % está “muy de acuerdo o de acuerdo” en que la mascarilla sea obligatoria, mientras que solo el 20,8 % está “muy en desacuerdo o en desacuerdo”.

Contagio del COVID-19 y vacunación

Casi la totalidad de la muestra, el 97,2%, indicó que sí se había vacunado: el 23,9% señaló que había recibido dos dosis, el 59,8% tendría las tres dosis y un 15,3% afirmó contar incluso con las cuatro dosis. Solo un 1 % dijo haberse colocado únicamente la primera vacuna.

Además, el 63,9% está “muy de acuerdo o de acuerdo” con que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria. Por el contrario, un 19,2% señaló estar “muy en desacuerdo o en desacuerdo” con la vacunación, siendo similar la proporción entre hombres y mujeres.

Si se toma en cuenta el nivel educativo, las personas con grado técnico son las que más afirman estar en mayor desacuerdo con la vacunación. Por grupo de edad, quienes tienen entre 34 y 54 años son más reacios a inocularse. Finalmente, si se considera la provincia de residencia, quienes habitan en Puntarenas y Heredia se oponen en mayor medida a la obligatoriedad de las vacunas.

Por otra parte, el 34,5 % de las personas que participaron en la encuesta confirmó que se había contagiado de COVID-19, el 56,6 % afirmó lo contrario, mientras un 8,8 % mencionó no estar seguro de haber contraído el virus.

Dentro de quienes reportaron contagios, el 21,5 % afirmó que se había enfermado por este virus más de una vez. Entre ese pequeño grupo, el 83,8 % informó que se había contagiado dos veces, un 13,5 % dijo que tres veces y un 2,7 % aseguró que hasta cuatro veces.

La encuesta estuvo a cargo de un equipo interuniversitario de investigadores de la UCR y de la Universidad Nacional, coordinada por el investigador del CCIOdD, MSI. Agustín Gómez Meléndez. En el estudio también participaron el director de este centro, Dr. Carlos Murillo Zamora; su subdirector, Dr. Guaner Rojas Rojas, el también investigador del CIOdD, MAD. Jorge Rodríguez Herrera, y el investigador de la Universidad Nacional, Dr. Juan José Romero Zúñiga.