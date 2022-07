La OMS avisa del riesgo de propagación de la viruela del mono en Europa

Moscú, 2 jul (Sputnik).- El riesgo de extensión de la viruela del mono en Europa es alto debido a los brotes en nuevos países, declaró a Sputnik la representante en Rusia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Melita Vujnovic.



«El riesgo se considera alto en la región europea de la OMS (la cual comprende 53 Estados miembros, incluida la Federación de Rusia) debido a los informes de un brote geográficamente extendido que involucra a varios nuevos países recientemente afectados», dijo Vujnovic.



Según la representante, «la OMS recomienda a todos los países que hagan todo lo posible para identificar los nuevos casos y rastreen los contactos para controlar los brotes y evitar una mayor propagación».



Vujnovic recalcó que por el momento no hace falta inmunizar a la población de Rusia de manera masiva contra la viruela.



«Actualmente no se recomienda la vacunación masiva, pero se está considerando en ciertas situaciones inmunizar a los que estuvieron en contacto o a las personas vulnerables», resaltó.



La OMS registró más de 5.100 casos de infección en 51 países no endémicos entre el 13 de mayo y el 1 de julio.



La viruela del mono es una rara enfermedad originaria de África que provoca síntomas como fiebre, dolor de cabeza y muscular, inflamación en los ganglios linfáticos, escalofríos, agotamiento, así como erupciones en manos y cara, similares a los producidos por la viruela tradicional, aunque menos graves.



La transmisión se produce por contacto estrecho con una persona contagiada, un animal portador u objetos contaminados.



Según la OMS, la tasa de letalidad ha variado en las diferentes epidemias, pero ha sido inferior al 10 por ciento en los eventos documentados. (Sputnik)