La OTAN no ve amenaza militar para Moldavia en la región

Chisinau, 2 jul (Sputnik).- No hay amenaza militar para Moldavia en la región del mar Negro, afirmó el vicesecretario general de la OTAN, Mircea Geoana.



«Actualmente no existe la amenaza militar para Moldavia. La OTAN seguirá desempeñando cierto papel estabilizador en la región. Y las autoridades del país deberían aprovecharlo», dijo Geoana en declaraciones al canal televisivo Moldova-1.



Subrayó que la región del mar Negro es de una importancia estratégica para la alianza, el hecho mencionado también en la declaración de la OTAN aprobada en su cumbre en Madrid.



La cumbre de la OTAN se celebró en Madrid del 28 al 30 de junio, y contó con la participación de 40 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos 30 aliados, cuatro países invitados de la región Asia-Pacífico (Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur), otros cuatro Estados miembros de la Unión Europea pero no de la Alianza, y los jefes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo.



En el transcurso de la cumbre la Alianza Atlántica aprobó su nuevo Concepto Estratégico hasta 2030, que tacha a Rusia de una amenaza a la seguridad «más significativa y directa» y anunció el despliegue de bases permanentes de la OTAN en Europa del Este.



Además, los Estados miembros de la alianza anunciaron nuevas medidas destinadas a apoyar a sus socios, incluidos Bosnia y Herzegovina, Georgia y Moldavia. (Sputnik)