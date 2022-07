Colombia: Fin a la larga noche de terror oligárquico

En Colombia, después de 200 años de dominio oligárquico y de una esclavitud cuasi feudal para las grandes mayorías campesinas, indígenas y afrodescendientes, vamos a construir un capitalismo de verdad (ojalá democrático y no retrógrado y sanguinario), en una nación donde nunca terminó de llegar la modernidad, dijo Gustavo Petro el victorioso candidato presidencial de los sectores populares, a la cabeza del Pacto Histórico y la izquierda democrática. Lo vamos a hacer, no porque amemos al capitalismo, sino porque es hora de dar ir hacia una democracia verdadera y salir de la estrecha visión colonialista de unas cuantas familias que ven a Colombia como algo de su exclusiva propiedad. Por ahí, las voces de una derecha totalitaria andan diciendo toda clase de mentiras para hacernos creer que sin ellos, o si no nos sometemos a sus designios, el mundo se va a caer a pedazos, cuando son ellos los que se hundieron en el oprobio.

Los que nunca dijeron nada de las reiteradas masacres cometidas por la derecha uribista de Colombia en contra de los líderes sociales rurales y urbanos, campesinos, obreros, indígenas, estudiantes y afrodescendientes, a lo largo de las décadas más recientes, esos que actuaron como si Colombia no existiera, incluso algunos de los llamados “progres”, esos son los que ahora el grito se asombran ante el triunfo electoral del Pacto Electoral, con su fórmula, Gustavo Petro y Francia Márquez, que los condujo a ocupar el Palacio de Nariño, a partir del próximo 7 de agosto.

Alguna prensa, al servicio de los intereses más tenebrosos habla de Gustavo Petro como el exguerrillero hoy a punto de llegar a la presidencia de Colombia, con una inocultable perversidad, como lo hace en su primera plana, del lunes 20 de junio de 2022, el diario La Nación de San José de Costa Rica. No dicen que eso ocurrió hace treinta y cinco años, cuando Petro militó en las filas del M 19, una organización político-militar disuelta en 1990, con raíces en la ANAPO, fundada por Gustavo Rojas Pinilla, después del asesinato de Carlos Pizarro su candidato presidencial para las elecciones de aquel año.

Desde entonces los del M19, nacido para luchar contra el fraude electoral de 1970, unas elecciones en las que los del Frente Nacional (la oligarquía liberal y conservadora que se repartieron el gobierno durante treinta años, a partir de 1958) le robaron el triunfo al general Gustavo Rojas Pinilla, han sido baluartes de una precaria democracia que siempre ha estado bajo la amenaza del paramilitarismo de la ultraderecha, los falsos positivos del uribismo y de sus reiteradas masacres entre las mayorías populares. Además, los del M19, como partido político tuvieron una participación decisiva en la constituyente de 1991, en cuya Asamblea obtuvieron un tercio de los representantes, entre ellos Gustavo Petro.

Lo más paradojal fue que, en 1953 frente al terror godo que sembraron los conservadores, con Laureano Gómez a la cabeza, entre los años de 1946 y 1953, acarreando la pérdida de cientos de miles de vidas, otro sector de la oligarquía liberal y conservadora le pidió al general Gustavo Rojas Pinilla dar un golpe de estado para detener el baño de sangre, cuatro años después lo sacaron ellos mismos para seguir jugando a una democracia que nunca fue. En resumen, según estos codiciosos oligarcas, el único dictador de Colombia, durante el siglo XX, fue el viejo general y ellos fueron los impolutos demócratas.

A la carga con Gaitan! Los valientes bogotanos gaitanistas lucharon en las calles junto con la policía liberal, y toda Colombia se alzó en armas aquel 9 de abril de 1948, cuando la vida de aquel hombre que fue Colombia y encarnó las esperanzas de todo un pueblo fue cegada por las balas de la oligarquía y el imperialismo. Se necesitaron casi 75 años para enderezar el camino de la revolución democrática colombiana. Lo más importante, en esta nueva etapa es el respeto e implementación de los acuerdos de paz firmados, en el año 2015, entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, que antecedió al de Iván Duque.Es la hora de la paz y de una democracia para todo el pueblo de Colombia, el telón la mentira ha caído. La comedia è finita.

(*) Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.