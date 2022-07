La Casa Blanca increpa al multimillonario Bezos por criticar a Biden

Washington, 3 jul (Sputnik).- La Casa Blanca arremetió contra el multimillonario Jeff Bezos por criticar al presidente estadounidense Joe Biden después de que pidiera a las compañías petroleras bajar el precio de la gasolina.



«Los precios del petróleo disminuyeron unos 15 dólares el mes pasado, pero los precios en las gasolineras casi no han bajado. Esto no es la dinámica fundamental del mercado (…) Usted considera que las compañías petroleras y gasistas que aprovechan su influencia en el mercado para obtener ingresos récord a expensas del pueblo estadounidense es como debería funcionar nuestra economía», señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en las redes sociales.



Más temprano, Bezos escribió en las redes sociales que Biden se equivoca o no entiende la dinámica fundamental del mercado después de que el mandatario solicitará a las gasolineras disminuir los precios del combustible.

Jean-Pierre sostuvo que «es el mercado el que le está fallando al consumidor estadounidense».



El jueves, la secretaria de Energía de EEUU, Jennifer Granholm, convocó a los principales ejecutivos de Shell, Chevron, ExxoMobil y otras compañías para buscar soluciones a los altos precios de la gasolina.



Un día antes, Biden admitió en una rueda de prensa que las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea contra Rusia por la crisis ucraniana contribuyeron al aumento de los precios de los combustibles en todo el mundo.



El precio promedio del galón de gasolina en EEUU ronda los cinco dólares, máximo en más de 40 años. (Sputnik)