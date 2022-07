Turquía impedirá el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN si incumplen sus compromisos

Ankara, 3 jul (Sputnik).- Turquía bloqueará la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN si no cumplen con los compromisos asumidos durante la cumbre en Madrid, declaró el ministro de Justicia turco, Bekir Bozdag.



«Si Suecia y Finlandia, que apoyan el terrorismo y sirven de incubadora para el PKK, FETO y otras organizaciones terroristas, no se oponen al terrorismo y no se comprometen a cumplir con las exigencias de Turquía en los términos determinados, no permitiremos que se conviertan en miembros de la OTAN», dijo, citado por el periódico STAR.



Bozdag subrayó la importancia de las negociaciones en Madrid para Ankara, ya que estas demostraron que Turquía es «un país cuya voz es escuchada, en todos los sentidos».



Suecia y Finlandia firmaron el 28 de junio en la capital española un memorando con Turquía que desbloqueó el inicio de las conversaciones para el ingreso de ambos países en la Alianza Atlántica.



Los tres acordaron reforzar la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, incluidas las medidas contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el intercambio de información y un acuerdo de extradición.



Turquía obstaculizaba anteriormente el inicio del proceso de adhesión de estos países a la OTAN, expresando su temor por el apoyo de Estocolmo y Helsinki al PKK, reconocido por Ankara como organización terrorista.



Bozdag anunció el miércoles pasado que Ankara espera la extradición de 33 miembros del PKK y del FETO (organización del predicador islámico Fethullah Gulen) de Finlandia y Suecia. (Sputnik)