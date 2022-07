Gobierno colombiano desmiente protección vitalicia a funcionarios

Bogotá, 4 Jul (Sputnik). – La Unidad Nacional de Protección de Colombia, entidad ligada a la Presidencia de la República, desmintió las denuncias del periodista Yohir Akerman, quien, en una columna en la Revista Cambio, aseguró que algunos decretos emitidos por Iván Duque favorecen con conductores, camionetas blindadas y escoltas a varios de los funcionarios de su Gobierno aún después de que termine su mandato el próximo 7 de agosto.



«No existen medidas vitalicias para ex servidores públicos, esa afirmación no corresponde a lo establecido en la ley o en los decretos que regulan la materia», aseguró la UNP en un comunicado oficial.



La institución aclaró que, actualmente, son 37 poblaciones susceptibles de solicitar una evaluación de riesgo ante las instancias correspondientes y, mientras que en los procesos de reevaluación sigan manteniendo un nivel de riesgo, serán beneficiarios de medidas de protección que ofrece el Estado.



Para la UNP, ser objeto de protección, como lo son algunos funcionarios, no implica ser beneficiario de medidas porque estas dependen de la evaluación de un comité especializado que determina si existe o no riesgo, y en qué grado, para determinar las medidas de protección que deben aplicarse.



El Gobierno detalló que estas revisiones para determinar si ha incrementado o disminuido el riesgo de los protegidos se realizan anual, bianualmente o cada cuatro años, dependiendo de la población.



En su denuncia, el periodista Akerman reseña como beneficiarios de estas medias al ministro del Interior, Daniel Palacios; el ministro de Defensa, Diego Molano; y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Manuel Muñoz, entre otros. (Sputnik)