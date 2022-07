Presidente de Perú dice que investigación fiscal a su cuñada es un ataque en su contra

Lima, 4 jul (Sputnik).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, calificó como un «tema demoledor» en su contra la investigación que la fiscalía ha abierto a su cuñada Jenifer Paredes por un presunto delito de corrupción.



«Hay un tema demoledor, no es nuevo creo. Las cosas tendrán que esclarecerse en su momento, pero creo importante que, más allá de estas cosas, yo estoy acá por el Perú y no he venido acá a hacer, de una u otra forma, muestras de corrupción», dijo el mandatario en rueda de prensa desde Lima (centro).



El jefe de Estado no precisó quiénes estarían en contra de él, aunque en días previos el primer ministro, Aníbal Torres, afirmó que la fiscalía y el Poder Judicial se habrían unido a la oposición para buscar destituir a Castillo.



La fiscalía abrió este lunes una investigación a la cuñada del presidente por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado.



En la víspera, el programa periodístico «Cuarto Poder» de la televisora local América reveló, a través de una investigación, que la cuñada del mandatario viajó en septiembre de 2021 a la provincia de Chota, departamento de Cajamarca (norte).



A través de un video, se apreció que en dicho viaje Jenifer Paredes sostuvo una reunión con pobladores, a quienes ofreció la ejecución de una obra de saneamiento.



En la reunión, Paredes estaba acompañada del empresario Hugo Espino, gerente general de JJM Espino Ingeniería y Construcción, compañía que meses después obtuvo la concesión para realizar la obra. (Sputnik)