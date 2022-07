Cuba encabeza lista mundial con mayor cantidad de vacunas de refuerzo anticovid-19

La Habana, 5 jul (Sputnik).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó este martes los esfuerzos realizados en la isla para controlar los efectos de la pandemia del covid-19 y que la colocan como el país con mayor cantidad de dosis de refuerzo contra esa enfermedad aplicadas a su población a nivel mundial.



«Cuba es el país con mayor cantidad de dosis de refuerzo contra el covid-19 aplicadas a su población. Hemos controlado la epidemia, pero no podemos descuidarnos. Que el esfuerzo que nos trajo hasta aquí no sea en vano. Ojo con los más vulnerables», subrayó el mandatario de la isla en su cuenta de la red social de Twitter.



De acuerdo información ofrecida por el sitio web Our World in Data, Cuba supera a países como China, Italia, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil, EEUU, India, Rusia y Sudáfrica, en la aplicación de las vacunas de refuerzo, como parte del protocolo de inmunización emprendido con los medicamentos Soberana 02, Soberana Plus y Abdala, todos desarrollados y producidos por científicos cubanos.



Según el Ministerio de Salud Pública (Minsap), hasta el 3 de julio en la isla se han aplicado 38,7 millones de vacunas contra el covid-19, todas producidas en el país.



La información de las autoridades sanitarias especifica que hasta la fecha, 10,6 millones de personas recibieron al menos una dosis de estos inmunizantes; 9,4 millones ya tienen dos dosis y 9,9 millones ya tienen aplicado el esquema completo de tres vacunas.



A su vez, el Minsap confirma que 7,4 millones de cubanos recibieron varias dosis de refuerzo, de ellas 324.646 como parte del estudio clínico y siete millones como parte de la vacunación de refuerzo que se aplica a población de territorios seleccionados y grupos de riesgo.



Desde que se declaró la pandemia del covid-19 en Cuba, se contagiaron 1.106.203 personas y 8.529 fallecieron a consecuencia de esta enfermedad. (Sputnik)