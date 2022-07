Abás se reúne con el líder de Hamás en Argelia: ¿otro intento de reconciliación palestina?

Tel Aviv, 6 jul (Sputnik).- Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) e Ismail Haniye, líder de Hamás, se reúnen por primera vez en 15 años en Argelia, informó la agencia palestina de noticias Wafa este miércoles, cuando se intenta rescatar la muy trillada reconciliación palestina.



Es la primera reunión entre ambos mandatarios desde la toma armada del movimiento islamista Hamás de la Franja de Gaza en 2007 después de que el movimiento Al Fatah de Abás perdiera las elecciones parlamentarias un año antes.



Aquel movimiento por parte de Hamás, por el que expulsó de la franja a los leales de Abás, y se hizo con el control total de los pocos recursos y las muchas gentes del enclave, declarando que su objetivo principal es la destrucción de Israel, provocó que éste último y Egipto, con el que también colinda Gaza, decretaran un bloqueo por tierra, mar y aire que aún continúa vigente y estrangula a la población gazatí.



El bloqueo pretende impedir que Hamás se rearme y ataque a Israel, algo que no se ha logrado, ya que desde entonces han estallado varios conflictos armados y Hamás y otros grupos islamistas de la franja han mostrado su capacidad de lanzar proyectiles a territorio israelí, además de construir túneles que tratan de ser transfronterizos.



Intentos de reconciliación



“Las diferencias ideológicas entre las diferentes facciones y partidos políticos palestinos es patente y no se atenúa con los años”, dijo a la agencia Sputnik Mohamed Abd Ramuz, analista político. “En la franja de Gaza evidentemente no existe la democracia, pero tampoco en Cisjordania, donde gobierna Al Fatah”, explicó.



“Eso de que los israelíes son nuestros peores enemigos queda en entredicho cuando las facciones palestinas son tan hostiles las unas con las otras”, agregó.



Los intentos de crear gobiernos de unidad nacional son innumerables, y con cada convocatoria a elecciones legislativas surgen las discrepancias que, hasta ahora, han impedido la tan hablada reconciliación palestina, que ya se ha convertido en un cliché.



Argelia



En las semanas previas a la reunión entre los dos líderes palestinos, Abás y Haniye, funcionarios de la franja y de Cisjordania trabajaron horas extra para lograr que sucediera, según dicen periodistas palestinos que prefieren no revelar su identidad.



El marco es Argelia y las celebraciones del Día de la Independencia de aquel país, que en diferentes ocasiones ha acogido a la disidencia palestina desde los años sesenta del siglo pasado.



Pero Argelia no es solo la excusa y el marco, sino, a decir de fuentes consultadas por la agencia de noticias palestina oficial Wafa, el gobierno argelino presionó para que esta reunión, llamada por algunos “histórica”, tuviera lugar. También asistieron otros altos funcionarios de las dos partes enfrentadas, incluido el jefe de inteligencia de la ANP, Majed Faraj, y el viceprimer ministro de la ANP, Ziad Abu Amr.



Las mismas fuentes palestinas dijeron que está en la agenda de ambos mandatarios tratar la posibilidad de un gobierno de unidad nacional que incluya tanto a Al Fatah como a Hamás.



“Una vez más”, ironiza el analista



Dicen que el esfuerzo se está haciendo con la esperanza de allanar el camino para las elecciones generales en la ANP que todavía no tienen fecha prevista, pero probablemente los arquitectos del encuentro tengan también en mente la próxima visita a la región del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien, con otro talante radicalmente opuesto a su antecesor, Donald Trump, sí que tiene previsto reunirse con mandatarios palestinos y no solo con los israelíes. (Sputnik)