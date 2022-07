Dos periodistas secuestrados en Perú por partidarios del presidente Pedro Castillo

Lima, 7 jul (Sputnik).- Dos periodistas fueron secuestrados este miércoles por partidarios del presidente Pedro Castillo en la provincia peruana de Chota, departamento de Cajamarca (norte), mientras realizaban un reportaje de investigación sobre presunta corrupción en el entorno familiar del mandatario, informó el diario local Expreso.



«El periodista de (el programa periodístico) Cuarto Poder, Eduardo Quispe, y su equipo fueron secuestrados por las rondas campesinas de (el distrito de) Chadín, en Cajamarca», indicó el medio a través de su página web. (Sputnik)



En Perú las rondas campesinas son grupos de ciudadanos organizados para la defensa de sus comunidades en las zonas rurales del país.



Según se pudo apreciar en imágenes de la televisora local América, en la cual se emite «Cuarto Poder» cada domingo, su programación fue interrumpida para dar paso a una emisión vía telefónica de un comunicado leído por el reportero Eduardo Quispe desde Cajamarca.



«Nos encontramos en la comunidad La Palma, en el distrito de Chadín (provincia de Chota). Nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chadín, quienes representan los intereses y las necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogantes sobre el caso Yenifer Paredes, quien es imputada por la Fiscalía de la Nación», dijo el periodista.



El reportero y su camarógrafo se encontraban en Chadín realizando un reportaje acerca de Yenifer Paredes, cuñada del presidente que es investigada por la fiscalía por un presunto delito de corrupción.



Siempre leyendo el comunicado, el reportero fue posteriormente obligado a rectificarse sobre la investigación que estaba realizando.



«Como medio de prensa, que representamos a Cuarto Poder, es una imputación falsa (la hecha por corrupción contra la cuñada del mandatario) por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al Gobierno central ni a sus familiares», dijo el hombre de prensa.



El periodista finalizó afirmando que se está retirando de la zona «sano y salvo» junto con su camarógrafo.



La provincia de Chota es el lugar de nacimiento y donde pasó su vida el presidente peruano antes de llegar al poder.



Por el momento, la televisora América no ha confirmado si los periodistas se encuentran a salvo o si han sido liberados por los partidarios del mandatario.