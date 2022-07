Johnson llama al Gobierno británico a no dimitir tras la renuncia de varios ministros

Moscú, 6 jul (Sputnik).- El primer ministro británico, Boris Johnson, llamó al Gobierno a no renunciar tras la ola de dimisiones de altos cargos del Reino Unido esta semana.



«Justo cuando son tiempos difíciles, cuando el país se enfrenta a una presión económica y presupuestaria, cuando en Europa se está librando la mayor guerra en 80 años, justo en este momento se espera que el Gobierno siga funcionando en lugar de disolverse», dijo Johnson, citado por la cadena Sky News.



Según el jefe del Gobierno, ahora se necesita «seguir trabajando y centrarse en las cosas que son importantes para el pueblo».



Horas antes, varios diputados del gobernante Partido Conservador expresaron su desconfianza en Johnson y plantearon aprobar una moción de censura en su contra.



El propio primer ministro, por su parte, apuntó que aceptaría dimitir si se diera cuenta de que bajo su liderazgo el Gobierno no puede seguir funcionando.



«Por supuesto, si hubiera circunstancias en las que me diera cuenta de que el Gobierno no puede continuar (funcionando) y cumplir con el mandato que nos dieron (…) entonces me iría», dijo, al intervenir en el Parlamento británico.



Al mismo tiempo, anunció su intención de preservar su cargo.



La víspera, los titulares de Salud y de Finanzas del Reino Unido, Sajid Javid y Rishi Sunak, respectivamente, anunciaron su dimisión por haber perdido la confianza en Johnson y por estar en desacuerdo con sus métodos de gestión.



Este miércoles tomaron una decisión similar una quincena de altos cargos británicos, entre ellos el ministro de Estado para las Escuelas y el Aprendizaje, Robin Walker y el ministro para la Infancia y la Familia, Will Quince.



La crisis de confianza en Johnson se agravó tras otro escándalo con el Ejecutivo conservador, cuando la semana pasada trascendió que el diputado Christopher Pincher, partidario de Johnson, en estado de ebriedad, había acosado a dos visitantes de un club de Londres.



Varios políticos afirmaron que Johnson nombró a Pincher para el cargo de coordinador adjunto de la facción parlamentaria conservadora, a pesar de conocer de incidentes semejantes en el pasado. (Sputnik)