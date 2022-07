Migración tema central con Biden reitera presidente López Obrador

Ciudad de México, 6 jul (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró hoy que la migración es tema central de su entrevista el próximo martes en Washington con su par de Estados Unidos, Joe Biden.

Aunque no ofreció detalles, sí reveló que su propuesta a Biden sobre el tema es una alternativa buena para ambos pueblos y países. hay mucha simulación, dijo al explicar la necesidad real de mano de obra extranjera en Estados Unidos.

Aseguró que no hay trabajadores en ese país para actividades productivas, entonces, se preguntó, ¿por qué negar ese hecho real y, al mismo tiempo, impedir que lleguen foráneos? Es que se mantiene desde hace mucho tiempo una política injusta contra el trabajador indocumentado, dijo.

¿Cómo va a crecer una nación sin fuerza de trabajo?, volvió a preguntar. Mi planteamiento es: vamos a ponernos de acuerdo en lo laborar, ordenar el flujo migratorio y legalizar la contratación de trabajadores.

Que no sea algo desarticulado, de traficantes, polleros, empleadores sin escrúpulos, sino un asunto de gobierno, y vamos a ponernos de acuerdo sobre el otorgamiento de visas de trabajo, no solo para campesinos, obreros y profesionales, sino para mucha gente, expresó.

López Obrador consideró que hay que enfrentar todas esas injusticias, si no esto no funciona, si no hay una política atrevida en beneficio de los pobres no se resuelve nada ni se tiene nunca el apoyo de la gente.

Repitió que son momentos de tomar decisiones, es un asunto mundial y hace falta ser claros. ¿Qué voy a estar pensando en gente como el senador Bob Menéndez?, ¿qué hace? ¿Cómo dejarse llevar por lo que publique The New York Times, o Reforma en México?, preguntó.

No puede ser, hay que transformar, expresó. Si se va a seguir con la misma política va a continuar la decadencia, es un proceso de degradación y hay ejemplos al respecto en el mundo y en Estados Unidos.

Al respecto trajo a colación los cambios en política exterior e interior del presidente Franklin Delano Rooseevelt quien sacó al pueblo de la crisis y ganó la confianza de muchos.

Con México, recordó, siendo presidente el general Lázaro Cárdenas, actuó con respeto sobre la nacionalización del petróleo.

Estamos hablando, dijo, de uno de los mejores presidentes de Estados Unidos y mi planteamiento a Biden va en esa dirección:

Más unidad, integración con soberanía y no sometimiento, respeto a nuestra independencia porque no somos colonia, y tomar en cuenta que somos 38 millones de mexicanos en Estados Unidos y que tenemos tres mil 200 kilómetros de frontera.

Por lo tanto, repitió, se requiere tomar decisiones y no estar dependiendo de lo que digan otros, como yo no puedo estarlo por lo que digan conservadores como Joaquín López-Dóriga, Loret de Mola, Enrique Krauze, Leo Zuckerman o Sergio Sarmiento, finalizó.