Brasil no se adhiere a la propuesta del G7 de poner un tope al petróleo ruso

Río de Janeiro, 8 jul (Sputnik).- Brasil no seguirá la iniciativa del Grupo de los Siete países más industrializados (G7) de poner un precio límite a las exportaciones de petróleo ruso, dijo a la Agencia Sputnik la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.



«Como no forma parte del G7, Brasil no sigue sus deliberaciones internas», afirmó Cancillería.



El 27 de julio, un funcionario de alto rango de la Casa Blanca anunció que el G7 ultima un acuerdo para poner un precio límite a las exportaciones de petróleo ruso a países fuera de EEUU, la Unión Europea y del grupo de las siete naciones más industrializadas del mundo a raíz de la operación militar que Moscú mantiene en Ucrania desde el 24 de febrero.



El G7 está integrado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón.



Además, el G7 tiene la intención de cortar a Rusia de los mercados mundiales para limitar sus ingresos, así como de sus tecnologías y servicios claves, según una declaración conjunta hecha pública el 27 de julio. (Sputnik)