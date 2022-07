EEUU y la UE vuelcan su interés a Venezuela ante la crisis provocada por sanciones a Rusia

Caracas, 7 jul (Sputnik).- EEUU y países de la Unión Europea dan pasos importantes en sus relaciones con Venezuela. El Departamento del Tesoro del país norteamericano, de hecho, anunció el relajamiento de las sanciones, pese a que la situación política de la nación caribeña sigue siendo la misma.



En 2014, el entonces presidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) emitió una orden ejecutiva declarando a la nación sudamericana como una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad.



A partir de ese anuncio, Venezuela se convirtió en un país poco confiable para algunos inversionistas y banqueros del mundo, pues existía el riesgo de duras sanciones, como ocurrió más tarde en 2017, cuando llegó Donald Trump al poder.



El Gobierno venezolano denunció desde 2013, cuando asumió la jefatura de Gobierno el presidente Nicolás Maduro, tras la muerte de Hugo Chávez (1954-2013), que había un «bloqueo silencioso» en su contra.



Maduro aseguró que el plan era derrocarlo, y ese proceso coincidió con la caída abrupta de los precios del crudo, por lo que los ingresos del país suramericano se desplomaron en más de 95 por ciento.



Entre 2017 y 2022, contra el Gobierno de Venezuela se aplicaron más de 500 sanciones contra funcionarios, empresarios y empresas estatales. Desde el petróleo hasta la exportación de oro fueron objeto de estas medidas.



Toda compañía que use el sistema financiero de EEUU y sin licencia realice alguna transacción con el Gobierno de Venezuela corre el riesgo de ser sancionada.



Esto incluye al sector energético, principal fuente de ingresos del país, y también la compra de alimentos, medicamentos, insumos médicos, autopartes e incluso para la adquisición de vacunas contra el covid-19.



En los últimos cinco años, Washington subrayaba que se negaba a negociar con las autoridades venezolanas hasta que no hubiese un cambio de régimen en Caracas.



Crisis en Ucrania



Pero desde mediados de abril algo comenzó a cambiar. EEUU inició un tímido acercamiento con Venezuela y, a juicio del economista Ingerzon Freites, esto no es algo fortuito.



«Motivado por la guerra Rusia-Ucrania, la oferta de petróleo se ha reducido a nivel global y ha impactado en los precios, y EEUU busca resarcir esa situación, revertir esa situación, promoviendo reactivación de la producción de petróleo en Venezuela», expresó el especialista, integrante del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica.



Desde marzo, el precio del petróleo comenzó a subir hasta sobrepasar los 110 dólares por barril, y aunque la amenaza de escasez de oferta y el temor a una recesión en EEUU ha hecho caer su precio, se mantienen las previsiones alcistas.



La reacción de Washington ante la operación militar especial de Rusia en Ucrania fue imponer sanciones a Moscú, junto a sus aliados europeos, no solo al crudo sino también al gas, y es por ello que «el petróleo venezolano es de interés para el Gobierno de los Estados Unidos».



«La medida Departamento del Tesoro busca principalmente que el petróleo venezolano vaya destinado a cubrir parte de la demanda de petróleo que ha dejado Rusia debido a la guerra, evidentemente buscan paliar la crisis de suministro (…) que en cuanto a gas representa para Europa aproximadamente el 40 por ciento del consumo, en el caso del petróleo ruso representa más del 50 por ciento del consumo para Europa», destacó.



Recuperación e inversión



Y aunque Venezuela llene ese vacío que deja Rusia, no lo va cubrir por completo. Es una medida paliativa, expuso el analista.



Los daños que provocaron las sanciones en la industria petrolera venezolana, señaló el economista, demorarán entre seis y dieciocho meses en ser remediados, siempre que la inversión financiera sea suficiente para ello.



«Luego de tener una infraestructura o una industria petrolera con muchas calamidades, con mucha desinversión, volverla a reactivar no es fácil porque es un proceso industrial complejo», acotó.



Cualquier avance en el levantamiento de las medidas contra Venezuela, en la liberación de las cuentas y las opciones de financiamiento, traerán consigo un mayor dinamismo de la economía, señaló el experto, y sostuvo que si efectivamente se reactiva el sector petrolero habrá un efecto positivo en la recuperación de Venezuela.



Rusia anunció el pasado 24 de febrero una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa ofensiva, según el presidente ruso, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



A finales de marzo pasado, el Ministerio de Defensa ruso dio por cumplido el objetivo de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y dijo que se enfocará en adelante en «la liberación de Donbás».



Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas, desde el inicio de la operación militar rusa, más de 8,7 millones de ucranianos han huido del conflicto para buscar refugio en países vecinos, mientras en la propia Ucrania poco menos de 4.900 civiles fallecieron y más de 6.200 resultaron heridos. (Sputnik)