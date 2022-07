Ex primera dama de Haití promete luchar para alcanzar justicia tras magnicidio

Puerto Príncipe, 8 jul (Sputnik).- La ex primera dama de Haití, Martine Étienne, prometió este jueves continuar la lucha hasta alcanzar la justicia por el presidente asesinado, Jovenel Moïse, y culpó a los oligarcas de organizar y perpetrar el magnicidio en complicidad con extranjeros y nacionales.



«Jo, te prometemos que la lucha no se detendrá. Lucharemos hasta que tengamos justicia», dijo en una ceremonia en Cabo Haitiano (norte) para honrar al exmandatario, al margen de los homenajes oficiales organizados por el Gobierno en la capital.



El tributo, que tuvo lugar en los jardines del mausoleo donde descansan los restos del jefe de Estado, reunió a familiares y exfuncionarios de la administración de Moïse.



El excanciller Claude Joseph también reafirmó su intención de perseguir la justicia y aseguró que no cederá ante intimidaciones, mientras criticó que el magnicidio comenzó mucho antes del 7 de julio de 2021.



«Durante los cuatro años de su mandato, su personaje fue asesinado. En la noche del 6 al 7 de julio fue asesinado físicamente. Y aún hoy, seguimos asesinando su memoria», dijo Joseph, de acuerdo con la plataforma digital Gazette Haïti.



Por su parte, en la capital cientos de personas se manifestaron para exigir justicia y deploraron que un año después la investigación esté prácticamente paralizada.



El primer ministro, Ariel Henry, presidió una ceremonia oficial en la que prometió dar todo el apoyo al sistema judicial para llevar a término la investigación. (Sputnik)