Moscú espera que Berna no prohíba las importaciones de oro desde Rusia

Moscú, 8 jul (Sputnik).- Rusia espera que Suiza no prohíba las importaciones de oro ruso en detrimento de su propia economía, declaró el embajador ruso en Berna, Serguéi Garmonin, al comentar el posible nuevo paquete de sanciones occidentales que incluye esta medida.



«Esperamos que no actúen en detrimento de su economía e industria», dijo Garmonin al canal Rossiya 24.



Recordó que el séptimo paquete de sanciones antirrusas aún se está elaborando y no se ha aprobado.



Además, el embajador ruso señaló que Moscú saludó la posición de Berna contra la confiscación de activos rusos a favor de Ucrania.



«Destacamos y elogiamos la declaración del presidente y ministro de Exteriores, Ignazio Cassis, de que el derecho de propiedad es un derecho fundamental (…) y es necesario garantizar la protección de los ciudadanos ante el Estado», afirmó.



Añadió que Rusia se expresa en contra de cualquier confiscación de activos de los ciudadanos, organizaciones y bancos suyos y su entrega posterior para la restauración de Ucrania.



En este contexto, Garmonin indicó que Suiza congeló un número considerable de bienes de las personas sometidas a sanciones antirrusas, pero después de una amplia investigación, se vio obligada a descongelar parcialmente los fondos confiscados. La suma total de activos congelados se estima actualmente en unos 6.600 millones de francos, o cerca de 6.800 millones de dólares.



A finales de junio, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón anunciaron la prohibición de la importación de oro desde Rusia. La Unión Europea también estudia esta medida en el marco del séptimo paquete de sanciones antirrusas.



Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero y endurecieron las sanciones individuales y sectoriales con la intención de infligirle a la economía rusa el mayor daño posible para presionar a Moscú para detener las hostilidades. (Sputnik)