Moscú preferiría ver en el puesto de premier británico a alguien menos hostil que Johnson

Moscú, 7 jul (Sputnik).- El embajador de Rusia en Londres, Anfréi Kelin, declaró que en Moscú preferirían que el puesto de primer ministro británico ocupe alguien no tan hostil como Boris Johnson, quien anunció este jueves que abandona el cargo de jefe del Gabinete de ministros y de líder de los conservadores.



Johnson, que sustituyó en el puesto de primer ministro a Teresa May en 2019, al anunciar hoy su decisión de dimitir, dijo que seguirá cumpliendo sus funciones hasta que se designe su sucesor.



«Nosotros preferiríamos ver a alguien no tan hostil como Johnson», dijo Kelin a Reuters.



A juicio del diplomático, Johnson se reconcentró demasiado en los asuntos geopolíticos, en particular, en Ucrania, en vez de dedicar más atención a su país, su pueblo y la economía, lo que lo llevó a tal desenlace.



Johnson agradeció a la población británica por otorgarle el «enorme privilegio» de dirigir el país.



El primer ministro saliente deja una Gran Bretaña sumida en una profunda crisis económica con la mayor inflación registrada desde 1982.



Desde el opositor Partido Laborista calificaron de «profundo» el daño que ha causado el Partido Conservador al país en sus 12 años en el poder. (Sputnik)