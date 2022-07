Putin desafía a Occidente a intentar derrotar a Rusia «en el campo de batalla»

Moscú, 7 jul (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró este jueves que si Occidente quiere derrotar a Rusia en el campo de batalla que lo intente.



«Hoy escuchamos que quieren derrotarnos en el campo de batalla. Bueno, ¿qué puedo decir? Que lo intenten», dijo Putin.



El presidente recordó las declaraciones de Occidente de que «quiere luchar contra nosotros hasta el último ucraniano» que calificó de «una tragedia para los ucranianos».



«Todos deben saber que nosotros, aún no hemos comenzado nada en serio», aseveró Putin.



El presidente ruso achacó a Occidente el inicio de las hostilidades en Donbás.



«Nos dicen, que fuimos nosotros que comenzamos una guerra en Donbas, en Ucrania. No fue así, se desató por el llamado Occidente colectivo, que organizó y apoyó un golpe militar inconstitucional en Ucrania en 2014, y luego alentó y justificó el genocidio contra la población de Donbás», acotó Putin.



El presidente matizó que reforzar la soberanía de Rusia no fue el objetivo en sí de la operación militar especial en Ucrania, sino que un efecto secundario de la misma.



«El objetivo principal, como ya dije, es proteger a Donbás y reforzar la seguridad de la propia Rusia», dijo.



Rusia anunció el pasado 24 de febrero una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa ofensiva, según el presidente ruso, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



A finales de marzo pasado, el Ministerio de Defensa ruso dio por cumplido el objetivo de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y dijo que se enfocará en adelante en «la liberación de Donbás».



Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas, desde el inicio de la operación militar rusa, más de 8,7 millones de ucranianos han huido del conflicto para buscar refugio en países vecinos, mientras en la propia Ucrania poco menos de 4.900 civiles fallecieron y más de 6.200 resultaron heridos. (Sputnik)