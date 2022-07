El mundo dice adiós a Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón asesinado a 67 años de edad

Moscú, 8 jul (Sputnik).- Japón conmocionó este viernes, 8 de julio, por el asesinato del ex primer ministro (2012-2020) Shinzo Abe, de 67 años, durante un acto público en la ciudad de Nara, en el suroeste del país.



Abe, el primer ministro con más años en el cargo en Japón, estaba pronunciando un discurso en el marco de su campaña de cara las elecciones del próximo 10 de julio a la Cámara de Consejeros (Cámara Alta del Parlamento japonés), cuando a las 11.30 hora local (GMT+9) un hombre llamado Tetsuya Yamagami, residente de Nara, de unos 41 años, le disparó.



Los médicos del hospital de la Universidad Médica de Nara, a donde Abe fue ingresado tras el ataque, informaron que la muerte del político ocurrió a las 17.03 hora local.



El ex primer ministro sufrió una herida de bala profunda en el lado derecho del cuello y, como lo explicaron los doctores, el proyectil que le quitó la vida consiguió alcanzar el corazón.



Cabe señalar que Japón es uno de los países con las leyes más severas en cuanto a la posesión de armas de fuego, un hecho que hizo aún más fuerte el golpe emocional que experimentó el país por el atentado contra Abe.



Por lo tanto, no es sorprendente que el autor del atentado –exmiembro de las Fuerzas de Autodefensa Marítimas de Japón– utilizó una arma de fuego hecha a mano, de unos 40 centímetros de longitud y 20 centímetros de altura.



Yamagami fue detenido en la escena y no opuso resistencia durante el arresto. En el interrogatorio, admitió haber disparado al ex primer ministro y explicó que odia a cierto grupo y estaba convencido de que Abe estaba vinculado a este.



Cuando agentes de la policía realizaron registros en la vivienda de Yamagami, encontraron aún más armas.



Para investigar el asesinato, se creó un grupo especial compuesto por 90 efectivos, bajo la dirección del jefe del departamento de casos penales.



Líderes mundiales se solidarizaron con la familia de Abe, así como con el Gobierno y el pueblo del Japón tras el asesinato del político.



Transmitieron sus condolencias, entre otros, los presidentes de Francia, Emmanuel Macron; de Rusia, Vladímir Putin; de Paraguay, Mario Abdo Benítez; de Ecuador, Guillermo Lasso; de Argentina, Alberto Fernández; de Estados Unidos, Joe Biden; de Serbia, Aleksandar Vucic; de Austria, Alexander Van der Bellen; y los primeros ministros de Grecia, Kyriakos Mitsotakis; de Polonia, Mateusz Morawiecki; y el recién dimitido de Grn Bretaña, Boris Johnson.



También, el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla; la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres; y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg.



Además, el Gobierno de la India anunció un día de luto oficial por el asesinato de Abe, mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decretó tres días de luto oficial.



Descendiente de una dinastía política



Shinzo Abe nació el 21 de septiembre de 1954 en Tokio y representaba la tercera generación de una importante dinastía política nipona.



Su padre, Shintaro Abe, se desempeñó como ministro de Exteriores en 1982-1986 y su abuelo paterno, Kan Abe, fue diputado. Por parte de la madre, el abuelo, Nobosuki Kishi, fue primer ministro de 1957 a 1960, y su tío abuelo, Eisako Sato, encabezó el Gabinete de 1964 a 1972.



Después de dejar el cargo, Kishi fue encarcelado por crímenes de guerra, mientras que su hermano Sato se convirtió en 1974 en el único Nobel de la Paz de Japón.



En 1977 Abe se licenció en ciencias políticas en la Universidad de Seiki y se trasladó a Estados Unidos para seguir estudiando en la Universidad del Sur de California.



Al volver a Japón en 1979 empezó a trabajar en la empresa siderúrgica Kobe Steel.



Comienzo de la carrera



El trabajo en la siderúrgica duró solo tres años y en 1982 Abe empezó a trabajar como secretario de su padre, que en aquel entonces era el ministro de Exteriores.



En 1993 fue elegido a la Cámara de Representantes de la Prefectura de Yamaguchi. Esta fue la primera vez de las nueve que se ganó el mandato de diputado.



Encabezó, en 1999, el Comité de Salud y Bienestar de la Cámara de Representantes y fue nombrado director de la División de Asuntos de Salud de su formación, el Partido Liberal Democrático (PLD).



De 2000 a 2003 fue subsecretario en los Gabinetes del PLD de Yoshiro Mori y Junichiro Koizumi.



En esta época participó en las negociaciones con Corea del Norte para obtener el permiso de visitar Japón para los japoneses secuestrados. Pero, cuando llegaron al país, el Gobierno declaró que impediría su regreso, una decisión que empeoró aún más las relaciones con Pyongyang, aunque resultó muy popular en la llamada tierra del Sol Naciente.



Ya en 2003, Abe fue nombrado secretario general del PLD, en octubre de 2005 se convirtió en el secretario en jefe del tercer Gabinete de Koidzumi, el 20 de septiembre de 2006 encabezó el PLD, y seis días después el nuevo Gabinete convirtiéndose en el primer ministro más joven desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).



Sin embargo, el 12 de septiembre del año siguiente Abe anunció que renunciaba por motivos de salud y abandonó el cargo el 25 de septiembre. La dimisión se produjo en medio de escándalos financieros y de corrupción y del suicidio de uno de los miembros del Gabinete.



El 13 de septiembre del mismo año fue ingresado en un hospital por inflamación gastrointestinal debido al estrés y el agotamiento general.



Abe regresa



El 26 de septiembre de 2012 Abe volvió a encabezar su partido y el 26 de diciembre se hizo otra vez jefe del Gabinete después de que su partido consiguiera, en las elecciones, 294 escaños de 465 gracias a las promesas de solucionar la aguda crisis económica.



Para garantizarse un apoyo a sus reformas económica y financiera, Abe disolvió el Parlamento el 21 de noviembre de 2014, cuando la economía japonesa se sumía en una recesión por segundo trimestre consecutivo, tras la subida del impuesto al consumo del 5 al 8 por ciento. También tuvo que postergar sus planes de aumentar esta tasa aún más, hasta el 10 por ciento, de octubre de 2015 a octubre de 2019.



En las elecciones anticipadas, el PLD volvió a obtener casi el mismo número de escaños, 290, y el 24 de diciembre de 2014 Abe se convirtió de nuevo en primer ministro de Japón, y el 24 de septiembre de 2015 fue reelegido presidente del PLD.



El 28 de septiembre de 2015 Abe volvió a disolver la Cámara de Representantes con el objetivo de hacerse con la mayoría cualificada. Un mes después, el PLD y su partido socio, Komeito, se hicieron con más de los dos tercios de los escaños.



El 1 de noviembre de 2017 la Cámara de Representante volvió a nombrar a Abe jefe del Gabinete y el 20 de septiembre de 2018 se hizo, ya por tercera vez, presidente del PLD.



En septiembre de 2020, Abe renunció por motivos de salud, cuando le quedaba un año del mandato.



Abeconomía y Abepolítica



Desde su elección en 2009, Abe aplicó una política económica que recibió el nombre de Abeconomía y se centró en devaluar la moneda nacional, el yen, para atajar la deflación que afecta a Japón desde hace dos decenios.



En su carrera política tomó decisiones controvertidas, como negar que las llamadas mujeres de consuelo durante la Segunda Guerra Mundial fueran obligadas a trabajar en los burdeles, o visitar el santuario de guerra Yasukuni en 2013, provocando la ira de Corea del Sur y de China.



Varias críticas internacionales le valió también su firme postura de revisar el artículo 9 de la Constitución de Japón que prohíbe al país tener sus propias fuerzas militares.



A la vez, se pronunció por un mejoramiento de las relaciones con China y Corea del Sur, y por la firma de un tratado de paz con Rusia. (Sputnik)